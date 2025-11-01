“Ají somos” llega a Casa Barrio y El Cardón trae lo nuevo y lo viejo

En la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850), desde las 20 se presentará la muestra “Cantoterapia: expansión del espíritu”. A la misma hora, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 755) se realizará el 1° Ciclo de Conciertos Corales con el taller “Tiempo de canto” que prepara Adrián Villagra, con Canto de la Vida, dirigido por Guillermo Solito, como grupo invitado.