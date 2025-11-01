“Ají somos” llega a Casa Barrio y El Cardón trae lo nuevo y lo viejo

Federico Javier Martínez y Mario Zalazar conforman “Ají somos” en la Capital Federal, y esta noche traerán su propuesta folclórica con aportes contemporáneos desde las 22 a Casa Barrio (9 de Julio 1.032), en el marco de la peña que rebautizaron “La ajiseada”.
De la propuesta serán parte también el grupo Ayni y Migue Canllo con sus canciones (estrenará el tema “Por la 89”), para luego abrir el micrófono a quien quiera animarse a cantar y compartir historias.
En tanto, “Entre lo viejo y lo nuevo” es la propuesta que sonará hoy en El Cardón (Las Heras 50), con la intervención de Ramiro y Facundo, Luna y Copla y Vicky Fernández, voces de la juventud que juegan con temas clásicos y contemporáneos del género.
En El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda), el folclore norteño será aportado por Sones de Amor, Músicos de la Tierra, Ama Wara y Lautaro Páez, con la conducción de Luis Sandoval.
La Casa de Yamil (España 153) ofrecerá a Sangre Santiagueña, Los 4 Cantores del Alba y su Mariachi y Gabriel Sánchez.
La Escondida (Miguel Lillo 234) apuesta a una Noche Criolla con Antonio Díaz, Alpachiri Folk, Nahuel Heredia Paz, De Maderas Criollas y El Zorzal.
Transeúntes
La música rioplatense estará representada por Transeúntes, que llegará a las 21 a Caprice (Chacabuco 437), con entrada libre; seguida luego de una trasnoche de K-pop.
Lo de la Paliza (Laprida 181) actuará Lapsus con su repertorio de covers bailables latinos e internacionales.
En la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850), desde las 20 se presentará la muestra “Cantoterapia: expansión del espíritu”. A la misma hora, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 755) se realizará el 1° Ciclo de Conciertos Corales con el taller “Tiempo de canto” que prepara Adrián Villagra, con Canto de la Vida, dirigido por Guillermo Solito, como grupo invitado.