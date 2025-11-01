Festejó su cumpleaños con la moto del sorteo de LA GACETA

Luciana Casales Moyano, psicóloga infantil y vecina de Los Aguirre, nunca imaginó que el aniversario 113° de LA GACETA le traería una sorpresa tan grande. Hace un par de meses, cuando se realizó el sorteo, fue informada de que había ganado una moto Corven Mirage 110, gentileza de Yuhmak. “No tengo auto, ni moto, ni bicicleta, así que me viene muy bien porque tomo cuatro colectivos por día. Ahora solo tengo que perder el miedo y aprender a manejar”, había contado entonces, todavía incrédula.
La noticia corrió rápidamente por su casa, donde todos son lectores del diario. “En mi casa somos todos lectores de LA GACETA. Mi mamá y mi papá compran siempre el papel”, relató Luciana, agradecida. La protagonista también recordó con cariño el papel clave de su madre, Mary Ontiveros: “Ella vio el QR en LA GACETA y nos empezó a decir a todos que participemos… yo fui la única que le hizo caso y ¡gané!, así que también fue gracias a mi madre”.
El sorteo, realizado en agosto, formó parte de las celebraciones del diario decano, que durante más de un siglo ha acompañado a generaciones de tucumanos con información y compromiso. El premio, una Corven Mirage 110 gris, simboliza movilidad, estilo y libertad: un vehículo práctico y moderno, pensado para moverse con comodidad por la ciudad.
“Cumple” sobre ruedas
Ayer, Luciana tuvo un doble motivo para sonreír: celebró su cumpleaños número 34 y recibió su nueva moto en un acto realizado en uno de los locales de Yuhmak. La alegría fue compartida con su familia y su mascota, que la acompañó en todo momento.
“Todavía no sé andar en moto, pero estoy muy feliz. La verdad es que nunca me gané algo así”, confesó, mientras posaba junto al vehículo. La mujer llegó acompañada por su mamá, su hermano y su primo, a quien la familia, entre bromas, nombró como su futuro instructor de manejo. “Va a ser una tarea difícil, pero vamos a lograrlo”, comentó el joven entre risas.
Mary, la madre de la ganadora, también recordó cómo surgió la participación familiar: “Fue mi esposo, Luis Antonio, quien vio la promoción y nos alentó a participar. Somos lectores de LA GACETA desde siempre”, expresó con orgullo.
La entrega y la emoción
El local de Yuhmak fue escenario de un encuentro cargado de emoción. Los representantes de la firma destacaron las cualidades del modelo premiado: “Es una moto ágil, cómoda y especial para la ciudad. Es estéticamente linda”. Además, entregaron a Luciana el casco reglamentario, con la consigna de que la seguridad y el aprendizaje deben ir de la mano.
El ambiente se llenó de fotografías familiares. Luciana, con la sonrisa que no podía disimular, agradeció al diario y a quienes hicieron posible el sorteo. “Sigan leyendo LA GACETA”, dijo al despedirse, todavía sorprendida por la coincidencia entre su cumpleaños y la entrega del premio.
Un recuerdo imborrable
Mientras la familia planifica los primeros paseos y las clases de manejo, a cambio de algunos asados prometidos al instructor improvisado, la ganadora guarda un recuerdo que difícilmente se borrará. No solo por la moto gris que ahora descansa en su casa de Los Aguirre, sino por todo lo que simboliza: la suerte, la lectura compartida y el cariño familiar.