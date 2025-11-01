Secciones
Los artesanos vuelven al microcentro con su mercado en el Museo Folklórico

Abre sus puertas hoy y funcionará de jueves a sábados, de 16 a 20. Una oferta de textiles, platería, tallas en madera, dulces, vinos y mucho más. Lucho Hoyos tocará allí esta noche

Guillermo Monti
Hace 6 Hs
