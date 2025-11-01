Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Audiciones: Ricky Pashkus busca bailarines para becarlos

El teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) será la sede desde las 10 de las audiciones gratuitas para recibir becas de estudio en el Instituto Argentino de Musicales (IAM) de la Capital Federal. Estará presente Ricky Pashkus (foto), coreógrafo, docente, director de teatro musical y codirector del IAM, en el marco de un trabajo conjunto entre esa entidad, la Dirección de Promoción de Eventos Municipal y la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas (Fundae). Las pruebas están destinadas a mayores de 18 años. Para participar, hay que completar un formulario digital. En el mismo lugar, a partir de las 12.30 habrá evaluaciones para integrar el proyecto federal y profesional “La máquina argentina de danzas”, orientado a bailarines y bailarinas con nivel avanzado en jazz, teatro musical y danzas populares en todas sus expresiones. Se recomienda presentarse con ropa cómoda de danza y zapatos de jazz. Los preseleccionados serán convocados para participar de una audición en febrero o marzo del próximo año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los elegidos finalmente tendrán un contrato de trabajo por un año a partir de marzo de 2026.