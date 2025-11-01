Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Halloween: múltiples actividades en “Zona Zombi”
Para cerrar Halloween, llega la tercera edición de “Zona Zombi”, un festival donde el arte, la música y el terror se fusionan en una experiencia inmersiva que tendrá lugar desde las 17 en Rivadavia 1.320. Habrá shows en vivo, performances, magia e ilusionismo, bodypainting y maquillaje artístico, cine de suspenso tucumano, artistas plásticos, concurso de disfraces, feria de emprendedores y un gran cierre musical.
Teatro: reposiciones y despedidas
Lola está a punto de casarse, pero la duda la asalta y no sabe si dar ese paso. Plantea su incertidumbre a las seis mujeres que la rodean (su madre, su abuela, una hermana hipocondríaca, otra adicta la tecnologia, su mejor amiga y la wedding planner), entre las que aparecen muy diferentes visiones sobre el matrimonio y el amor. “7 mujeres” (foto) es la comedia de Juan Ríos y Humberto Robles que se verá a las 21 en el Centro Cultural Aconquija de Yerba Buena (avenida Aconquija 1.978), con la dirección de Soledad Reinoso.
A la misma hora, en la sala San Miguel Arcángel del Concejo Deliberante de la capital (Monteagudo 115) la Fundación SUMA presentará la versión teatral de la novela “La dama pálida”, del español Mario Peloche Hernández, dirigida por Sebastihan de León y protagonizada por Agustina Robledo como la condesa húngara Elisabeth Báthory, quien cometió crímenes atroces en su búsqueda de la juventud eterna.
El célebre musical “Sweet Charity” se repondrá a las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con dirección de Sebastián Fernández y más de 50 artistas en escena, entre independientes y miembros de los cuerpos estables del Ente Cultural -los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas).
En la sala Orestes Caviglia, también a las 21, se verá “El elogio de la risa”, de Gastón Marioni protagonizada por Ricardo Podazza. En la sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240) estará desde las 21.30 “Archivo Ramona”, la creación colectiva dirigida por Raúl Reyes. “El Oreste mata a su mamá” estará a las 22 en Casa Barda (Córdoba 284), con la revisión del mito clásico en mirada tucumana. A las 22.30, en la Sociedad Francesa (San Juan 751) será la última función de “Tartufo - El hipócrita”, de Molière en la versión dirigida por Ricardo Salim y con el elenco de la Fundación Teatro Universitario.
Audiciones: Ricky Pashkus busca bailarines para becarlos
El teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) será la sede desde las 10 de las audiciones gratuitas para recibir becas de estudio en el Instituto Argentino de Musicales (IAM) de la Capital Federal. Estará presente Ricky Pashkus (foto), coreógrafo, docente, director de teatro musical y codirector del IAM, en el marco de un trabajo conjunto entre esa entidad, la Dirección de Promoción de Eventos Municipal y la Fundación para el Desarrollo de las Artes Escénicas (Fundae). Las pruebas están destinadas a mayores de 18 años. Para participar, hay que completar un formulario digital. En el mismo lugar, a partir de las 12.30 habrá evaluaciones para integrar el proyecto federal y profesional “La máquina argentina de danzas”, orientado a bailarines y bailarinas con nivel avanzado en jazz, teatro musical y danzas populares en todas sus expresiones. Se recomienda presentarse con ropa cómoda de danza y zapatos de jazz. Los preseleccionados serán convocados para participar de una audición en febrero o marzo del próximo año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los elegidos finalmente tendrán un contrato de trabajo por un año a partir de marzo de 2026.
Para la familia: títeres y circo
En la casa cultural Urpu Wasi (barrio Procrear de Yerba Buena, manzana Z), el grupo rosarino La Hormiga presentará su show de títeres “Cacarareando” desde las 17. A las 21, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) Membrillo Circus presentará su espectáculo familiar de payasos y acróbatas “Errar es humano” (foto), anunciada como “una obra que nos invita a reírnos de nosotros mismos, abrazar la imperfección y entender que equivocarse también es crecer”.
Recitales en vivo: rock y pop
Oskar (Virgen de la Merced 611) anuncia para esta noche una nueva edición de Ruido, con el pop de Luis Gómez Salas y Amor a Roma. Para entrar a La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena) será obligatorio ir con un disfraz de terror y así disfrutar de proyecciones de filmes clase B, performances, y los shows de Tramuyo, la Dj Elu del Mal y Zoe Morzadec. El Bar Irlanda (Catamarca 380) propone a Alkimia y Ángeles de Acero en su tributo a Rata Blanca y el acústico de Pablo Pacífico.