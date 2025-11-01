Cartas de lectores: Cuidemos el Medio ambiente

Secciones
En nuestro barrio, sito en Diego de Rojas al 1.400, teníamos dos receptáculos o contenedores de basura. Hace tres meses los retiraron porque venían vecinos de otros lugares a depositar la basura en el espacio que nos pertenecía a la zona -tres duplex y blogs 8, 11, 12 y 13 de la manzana B-. No sólo los trajeron más, sino que el sitio se convirtió en un basural y a la noche alguien quema a la basura. El camión pasa a las 14:30 y fines de semana por la mañana. Al quemar la basura se respira aire nocivo y peligroso niños, adultos y animalitos. ¿Quién controla esto? ¿Acaso nos damos cuenta de que peligra todo el medio ambiente, que entre todos debemos cuidar?

Silvia Noemí Vera                                                               

Manz. B Block 12 

B° Independencia                                                

San Miguel de Tucumán

