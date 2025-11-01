Pasaron las urnas, llegó el tiempo del consenso

Si Milei cumple con su promesa de avanzar en reformas de fondo, la tarea de gestionar consensos parlamentarios se multiplicará y será muy necesaria. Por fuera de los grandes títulos, la letra chica será determinante al momento de lograr los votos necesarios para sancionar todo cambio. Y eso se define fuera del recinto, en el trabajo en comisión que queda -la mayoría de las veces- invisibilizado y donde suenan voces de sectores que no tienen representación institucional en las bancas; una demostración de que la intervención democrática no se limita a la participación electoral cada dos años. El diálogo será clave para que lo que se sancione se mantenga en el tiempo y no devenga en episodio circunstancial.