Sector cerealero: arrancó la nueva campaña de comercialización de trigo 2025-2026

En la apertura, el presidente de la Bolsa destacó el vínculo histórico entre la institución y el cereal: “La fundación de la Bolsa de Cereales está asociada al trigo, un cultivo con una historia profundamente arraigada en nuestro país y con un presente prometedor. Las estimaciones muestran una muy buena condición del cultivo, lo que podría llevarnos a una campaña récord”.