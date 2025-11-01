Sector cerealero: arrancó la nueva campaña de comercialización de trigo 2025-2026

El Remate del Primer Lote de Trigo que se realizó en el Salón Manuel Belgrano de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con la organización conjunta de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y la Bolsa de Cereales de Córdoba, acompañadas por las Bolsas de Bahía Blanca, Entre Ríos, Rosario, Santa Fe y Chaco dio comienzo la nueva campaña de comercialización de trigo 2025-2026.
Participaron Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales; Laura Passerini, vicepresidenta de la Bolsa de Cereales de Córdoba; Sergio Iraeta, secretario de Agricultura de la Nación; y Diego Cifarelli, presidente de FAIM, entre otras autoridades.
En la apertura, el presidente de la Bolsa destacó el vínculo histórico entre la institución y el cereal: “La fundación de la Bolsa de Cereales está asociada al trigo, un cultivo con una historia profundamente arraigada en nuestro país y con un presente prometedor. Las estimaciones muestran una muy buena condición del cultivo, lo que podría llevarnos a una campaña récord”.
Por el lado de la industria molinera, Diego Cifarelli dijo: “Somos la primera industria nacional, con más de 170 años de trayectoria. Necesitamos avanzar en reformas laborales e impositivas que incentiven la inversión, generen empleo y mejoren la competitividad del sector eliminando impuestos distorsivos”. Afirmó la importancia de profundizar la internacionalización de la cadena triguera y reconoció el trabajo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca contra la evasión.