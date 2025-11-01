Secciones
EconomíaRural

Se viene el congreso CPIA: “Cultivando Futuro, Alimentando Talentos”

El mitin busca acercar a estudiantes y a jóvenes profesionales al mundo laboral bioagroindustrial.

Hace 7 Hs

Los organizadores del II° Congreso del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) “Cultivando Futuro, Alimentando Talentos”, comunicaron que el evento se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).

El encuentro, organizado conjuntamente por el CPIA y por esa unidad académica, tiene como objetivo principal acercar a estudiantes y a jóvenes profesionales al mundo laboral bioagroindustrial. Mediante disertaciones y talleres prácticos se buscará brindarles herramientas concretas para su desarrollo profesional.

La actividad es gratuita y se desarrollará en modalidad dual: presencial y vía streaming.

Para inscribirse se debe ingresar al siguiente enlace. Por más información, dirigirse al siguiente sitio.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una empresa busca a estudiantes de Agronomía para hacer prácticas profesionales de verano
1

Una empresa busca a estudiantes de Agronomía para hacer prácticas profesionales de verano

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
2

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

¿Tenés planes para Halloween? En Tucumán habrá premios en dólares, idiomas, deporte y más
3

¿Tenés planes para Halloween? En Tucumán habrá premios en dólares, idiomas, deporte y más

Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país
4

Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país

Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista
6

Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista

Más Noticias
Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país

Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país

Historias coloniales: quiénes fueron las “brujas” y “hechiceras” cazadas en el Tucumán del siglo XVIII

Historias coloniales: quiénes fueron las “brujas” y “hechiceras” cazadas en el Tucumán del siglo XVIII

Se verá “Maradona es tucumano” en el Ente Cultural

Se verá “Maradona es tucumano” en el Ente Cultural

Teatro Alberdi: música de autores del Mediterráneo a beneficio de Fedeh

Teatro Alberdi: música de autores del Mediterráneo a beneficio de Fedeh

Números de Oro: semana de alegría para tres afortunados tucumanos que se llevaron $2.000.000

Números de Oro: semana de alegría para tres afortunados tucumanos que se llevaron $2.000.000

Paseo nocturno por museo escultórico del parque 9 de Julio

Paseo nocturno por museo escultórico del parque 9 de Julio

Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista

Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista

Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios