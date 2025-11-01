Se viene el congreso CPIA: “Cultivando Futuro, Alimentando Talentos”

Los organizadores del II° Congreso del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) “Cultivando Futuro, Alimentando Talentos”, comunicaron que el evento se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).
El encuentro, organizado conjuntamente por el CPIA y por esa unidad académica, tiene como objetivo principal acercar a estudiantes y a jóvenes profesionales al mundo laboral bioagroindustrial. Mediante disertaciones y talleres prácticos se buscará brindarles herramientas concretas para su desarrollo profesional.
La actividad es gratuita y se desarrollará en modalidad dual: presencial y vía streaming.