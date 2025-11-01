Se incrementó la exportación de los productos maderables

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que entre enero y agosto de este año las exportaciones de productos maderables con valor agregado aumentaron una media de un 34,5% en valor, respecto de igual período de 2024, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Para el mismo lapso, los productos papel y cartón crecieron en valor exportado un 27%.
En tanto, el rubro de muebles creció en valor del 57% entre enero y agosto, en comparación con igual período del año pasado.
Además, los productos de madera aserrada registraron un incremento interanual para este lapso de un 31%.
La materia prima argentina destaca por su calidad evidenciada tanto en sus propiedades estructurales como en su apariencia visual.
La clave de esta calidad radica en la aplicación sistemática de prácticas silvícolas como las podas y los raleos, durante las distintas etapas del crecimiento forestal. La combinación de estas prácticas conduce a una mejora del resultado, incrementando la proporción de madera libre de nudos, además de producir árboles de mejor forma y tamaño.
Las excepcionales condiciones naturales del país se conjugan con una larga tradición en mejoramiento genético forestal de más de 60 años, para lograr tasas de crecimiento más altas que en otras regiones, llegando incluso a reducir a la mitad el tiempo de crecimiento de las coníferas, en comparación con países del hemisferio norte.
Durante 2024, la Argentina exportó productos del rubro madera a 70 países. Estados Unidos representa el principal destino, con un 35,7% de las exportaciones de madera, siendo las principales partidas arancelarias molduras y madera aserrada; ambos productos, con valor agregado. Esta tendencia reafirma la calidad de la oferta nacional en mercados exigentes y con altos estándares de calidad.