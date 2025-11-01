El rol de los ingenios azucareros en la cogeneración de energía eléctrica

Este proceso aprovecha el “bagazo” -subproducto fibroso resultante de la molienda de la caña de azúcar- como combustible para generar vapor en las calderas del ingenio. Ese vapor, a alta presión, se dirige a turbogeneradores que producen electricidad. Las fábricas utilizan esta energía para abastecer sus propias operaciones industriales como la producción de azúcar, alcohol y papel y, en algunos casos, el excedente de la energía eléctrica generada se inyecta en la red eléctrica domiciliaria de la provincia, con lo cual se contribuye al suministro energético.