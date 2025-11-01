Bioetanol: los sectores del maíz y de la caña apoyan el nuevo proyecto de ley

Las comisiones directivas de la Cámara de Bioetanol de Maíz y del Centro Azucarero Argentino, junto a Maizar, mantuvieron una reunión en la que manifestaron de manera unánime su respaldo total al proyecto de ley de biocombustibles presentado por las senadoras Alejandra Vigo y Carolina Moisés, entre otros, elaborado por la Liga de Provincias Bioenergéticas.
Las entidades coincidieron en que la iniciativa constituye un avance estratégico para el desarrollo energético, ambiental y productivo de la Argentina, al proponer un marco normativo moderno, federal y sustentable que garantiza previsibilidad a las inversiones, fortalece las economías regionales y sustituye importaciones de combustibles fósiles por producción nacional de bioetanol.
Durante el encuentro, los representantes de las distintas entidades destacaron que el proyecto reconoce el papel clave del bioetanol de maíz y de caña de azúcar en la descarbonización del transporte, en la generación de empleo genuino y en la mejora de la balanza comercial argentina, al reemplazar combustibles importados por energía renovable de origen local.
Asimismo, los participantes valoraron el liderazgo de la Liga de Provincias Bioenergéticas por haber impulsado un texto con amplio consenso, con mirada federal y de largo plazo, que refleja la importancia estratégica de los biocombustibles en la transición energética y en la soberanía productiva del país.
En ese sentido, Patrick Adam (director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz) y Jorge Feijóo (presidente del Centro Azucarero Argentino) coincidieron en afirmar: “Es un proyecto serio y responsable que le permite crecer al sector sin afectar las ventas de naftas y gasoil nacionales, ni las regalías petroleras, ni las cuentas fiscales.”
Finalmente, las entidades ratificaron su compromiso de trabajar de manera articulada con las autoridades nacionales y provinciales, y con los senadores, con el objetivo de lograr la pronta aprobación de la ley y, así, consolidar un modelo energético más limpio, competitivo y sustentable, que potencie la producción nacional, el agregado de valor a las materias primas y beneficie a toda la sociedad argentina.