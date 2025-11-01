Secciones
EconomíaRural

Bioetanol: los sectores del maíz y de la caña apoyan el nuevo proyecto de ley

Se valoró que la Liga de Provincias Bioenergéticas impulse un texto de consenso.

Bioetanol: los sectores del maíz y de la caña apoyan el nuevo proyecto de ley
Hace 7 Hs

Las comisiones directivas de la Cámara de Bioetanol de Maíz y del Centro Azucarero Argentino, junto a Maizar, mantuvieron una reunión en la que manifestaron de manera unánime su respaldo total al proyecto de ley de biocombustibles presentado por las senadoras Alejandra Vigo y Carolina Moisés, entre otros, elaborado por la Liga de Provincias Bioenergéticas.

Las entidades coincidieron en que la iniciativa constituye un avance estratégico para el desarrollo energético, ambiental y productivo de la Argentina, al proponer un marco normativo moderno, federal y sustentable que garantiza previsibilidad a las inversiones, fortalece las economías regionales y sustituye importaciones de combustibles fósiles por producción nacional de bioetanol.

Durante el encuentro, los representantes de las distintas entidades destacaron que el proyecto reconoce el papel clave del bioetanol de maíz y de caña de azúcar en la descarbonización del transporte, en la generación de empleo genuino y en la mejora de la balanza comercial argentina, al reemplazar combustibles importados por energía renovable de origen local.

Asimismo, los participantes valoraron el liderazgo de la Liga de Provincias Bioenergéticas por haber impulsado un texto con amplio consenso, con mirada federal y de largo plazo, que refleja la importancia estratégica de los biocombustibles en la transición energética y en la soberanía productiva del país.

En ese sentido, Patrick Adam (director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz) y Jorge Feijóo (presidente del Centro Azucarero Argentino) coincidieron en afirmar: “Es un proyecto serio y responsable que le permite crecer al sector sin afectar las ventas de naftas y gasoil nacionales, ni las regalías petroleras, ni las cuentas fiscales.”

Finalmente, las entidades ratificaron su compromiso de trabajar de manera articulada con las autoridades nacionales y provinciales, y con los senadores, con el objetivo de lograr la pronta aprobación de la ley y, así, consolidar un modelo energético más limpio, competitivo y sustentable, que potencie la producción nacional, el agregado de valor a las materias primas y beneficie a toda la sociedad argentina.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Líder mundial: de enero a agosto, el complejo del maní exportó casi 540.000 toneladas

Líder mundial: de enero a agosto, el complejo del maní exportó casi 540.000 toneladas

El Senasa modificó una norma y agilizó la importación vegetal

El Senasa modificó una norma y agilizó la importación vegetal

Un análisis comparativo de las cifras del bioetanol a partir de caña y a partir de maíz

Un análisis comparativo de las cifras del bioetanol a partir de caña y a partir de maíz

Dos vinos de Colalao del Valle se destacaron en Vinus 2025

Dos vinos de Colalao del Valle se destacaron en Vinus 2025

Open Finance en Argentina: la transferencia digital se impone frente al efectivo

Open Finance en Argentina: la transferencia digital se impone frente al efectivo

Lo más popular
Una empresa busca a estudiantes de Agronomía para hacer prácticas profesionales de verano
1

Una empresa busca a estudiantes de Agronomía para hacer prácticas profesionales de verano

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
2

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

¿Tenés planes para Halloween? En Tucumán habrá premios en dólares, idiomas, deporte y más
3

¿Tenés planes para Halloween? En Tucumán habrá premios en dólares, idiomas, deporte y más

Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país
4

Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país

Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista
6

Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista

Más Noticias
Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país

Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país

Historias coloniales: quiénes fueron las “brujas” y “hechiceras” cazadas en el Tucumán del siglo XVIII

Historias coloniales: quiénes fueron las “brujas” y “hechiceras” cazadas en el Tucumán del siglo XVIII

Se verá “Maradona es tucumano” en el Ente Cultural

Se verá “Maradona es tucumano” en el Ente Cultural

Teatro Alberdi: música de autores del Mediterráneo a beneficio de Fedeh

Teatro Alberdi: música de autores del Mediterráneo a beneficio de Fedeh

Números de Oro: semana de alegría para tres afortunados tucumanos que se llevaron $2.000.000

Números de Oro: semana de alegría para tres afortunados tucumanos que se llevaron $2.000.000

Paseo nocturno por museo escultórico del parque 9 de Julio

Paseo nocturno por museo escultórico del parque 9 de Julio

Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista

Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista

Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios