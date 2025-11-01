Secciones
La citricultura tucumana y la sostenibilidad

Explican cómo contribuye la industrialización del limón a la huella de carbono.

Hace 7 Hs

Dentro de la jornada de industrialización citrícola organizada por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), y en el marco del programa Bioenergía, Patricia Garolera de Nucci presentó estudios sobre la contribución de la industrialización del limón a la huella de carbono (HC) de la fruta destinada a exportación y de sus principales derivados (aceite esencial, jugo fresco y concentrado, y cáscara deshidratada). Se destacó que los mayores aportes a la HC provienen del consumo de electricidad y del uso de gas natural. Además, se expusieron resultados sobre la tasa de fijación de carbono en los cultivos de limón de Tucumán, que para la edad promedio regional alcanzan un valor de 6,54 toneladas de CO₂ por hectárea por año.

La jornada sobre industrialización también contó con la participación de organismos y de empresas nacionales e internacionales vinculadas con la comercialización, regulación y tecnología aplicada a la industrialización de cítricos.

La Federación Internacional de Comercio de Aceites Esenciales y Aromas (Ifeat) y la Asociación Internacional de Jugos de Frutas y Hortalizas (IFU) brindaron charlas sobre oportunidades en el mercado internacional de aceites esenciales de limón y las normativas vigentes que regulan la comercialización de jugos cítricos.

La empresa JBT-Marel, coorganizadora del evento, presentó sus innovaciones tecnológicas en equipos de extracción de aceite esencial y jugo, que mejoran la productividad y eficiencia del procesamiento. También destacó su planta piloto -única en Sudamérica-, utilizada para ensayos conjuntos con la Eeaoc sobre rendimiento y calidad de las principales variedades industrializadas en Tucumán.

Por su parte, la empresa local Di Bacco, con amplia experiencia en el secado de cáscara de limón, presentó mejoras en sus líneas de secado que permiten reducir el consumo de gas natural, logrando un ahorro de un 4% en el costo de producción de cáscara deshidratada.

La firma francesa Applexion, líder en tecnologías de ultrafiltración y separación cromatográfica, expuso las aplicaciones de sus sistemas de intercambio iónico y cromatografía secuencial en procesos de clarificación de jugos.

Finalmente, la empresa tucumana Decu/3 Energía Solar, pionera en soluciones fotovoltaicas para la industria, compartió experiencias sobre la implementación de tecnologías sustentables orientadas a mejorar la eficiencia energética e hídrica.

Se subrayó la oportunidad estratégica de invertir en energía renovable, con plazos de recuperación de inversión de tres a cinco años, reducción significativa de emisiones de CO y la posibilidad de disponer de energía eléctrica gratuita durante más de 15 años.

