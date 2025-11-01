La citricultura tucumana y la sostenibilidad

Dentro de la jornada de industrialización citrícola organizada por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), y en el marco del programa Bioenergía, Patricia Garolera de Nucci presentó estudios sobre la contribución de la industrialización del limón a la huella de carbono (HC) de la fruta destinada a exportación y de sus principales derivados (aceite esencial, jugo fresco y concentrado, y cáscara deshidratada). Se destacó que los mayores aportes a la HC provienen del consumo de electricidad y del uso de gas natural. Además, se expusieron resultados sobre la tasa de fijación de carbono en los cultivos de limón de Tucumán, que para la edad promedio regional alcanzan un valor de 6,54 toneladas de CO₂ por hectárea por año.