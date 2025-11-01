La Eeaoc llevó a cabo la primera Jornada Técnica de Industrialización de Cítricos

La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) llevó a cabo la 1ª Jornada Técnica de Industrialización de Cítricos, dirigida a técnicos y a profesionales vinculados con la actividad citrícola del NOA.
El evento fue organizado por personal del programa de investigación “Industrialización de Cítricos” de la entidad agrocientífica, perteneciente al área industrial, en conjunto con la empresa JBT-Marel, una de las principales proveedoras mundiales de maquinaria y equipos para la industria citrícola.
Durante la jornada se abordaron diversas temáticas, destacándose las presentaciones realizadas por técnicos de la Eeaoc sobre las líneas de investigación que la institución desarrolla en apoyo a la industria citrícola regional.
Entre las múltiples exposiciones que se desarrollaron se destacó la de Daniela Pérez, jefa de la sección Economía y Estadística de la Eeaoc, sobre la evolución de la exportación de limón y sus subproductos. Durante la disertación presentó la evolución del mercado de exportación de fruta fresca y de derivados del limón desde 2019, y la variación de los costos agronómicos de producción asociados a la actividad. Resaltó el rol dominante de la citricultura tucumana a nivel mundial, con una participación promedio superior al 80% en fruta fresca y productos derivados.
Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se ilustraron las fluctuaciones que presenta la actividad en volúmenes y en precios de exportación. En términos de volumen, el año pasado se observó una caída superior a un 22%, respecto de 2023. Pero durante el año en curso se advirtió una recuperación, que implicó que se alcanzaran valores similares a los de 2023.
En cuanto a los subproductos industriales, los volúmenes exportados de aceite y de jugo de limón mostraron un incremento de un 6% y de un 5%, respectivamente. Mientras que la cáscara deshidratada registró una disminución de un 12%.
Por último, se analizaron los valores de comercialización, destacándose en 2024 leves incrementos en los precios de jugo, de aceite y de fruta, y una tendencia descendente en el valor de la cáscara deshidratada.
Avances
Otra de las disertaciones destacadas consideró las nuevas oportunidades comerciales a partir del limón. Guillermo de Boeck, coordinador del programa Industrialización de Cítricos, presentó los avances alcanzados en alternativas de valorización de residuos de poda y subproductos industriales del limón, orientadas al desarrollo de nuevos productos con potencial en mercados no tradicionales.
Entre las experiencias más relevantes se destacó la obtención de aceite esencial de hojas de limón a partir de hojas y de partes verdes provenientes de la poda de limoneros. Los ensayos piloto realizados en los laboratorios de la Eeaoc mostraron un aceite con alto contenido de compuestos aromáticos de interés industrial y un rendimiento de extracción de 2,3 litros por tonelada de material destilado.
Asimismo, se expusieron avances en la producción de flavonoides y de fibra alimentaria, en la que el laboratorio de Bromatología evalúa distintas tecnologías para maximizar la recuperación de estos compuestos a partir de cáscara húmeda.
También se presentaron resultados preliminares sobre la obtención de aceite y de suplemento proteico a partir de semillas de limón. El aceite, obtenido a escala de laboratorio, mostró alto contenido de ácidos grasos insaturados (omega 6 y omega 9), lo que lo posiciona como un insumo de interés para uso cosmético, con un rendimiento de 28,6 litros por cada 100 kilogramos de semilla seca.
Luego se dio la charla sobre las oportunidades energéticas de la biomasa cítrica, a cargo de Gisela Díaz, del programa Bioenergía de la Eeaoc. Presentó los resultados de investigaciones sobre aprovechamiento energético de la biomasa proveniente de podas y renovaciones de plantaciones de limón. Cuantificó el potencial energético de la biomasa para distintos niveles de renovación; por ejemplo, con un 5% de renovación anual, se podría disponer de 258.504 toneladas de biomasa al año, volumen capaz de sustituir hasta el 94% de las necesidades de combustibles fósiles de citrícolas y de ingenios de la región.