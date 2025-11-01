La Eeaoc llevó a cabo la primera Jornada Técnica de Industrialización de Cítricos

Entre las múltiples exposiciones que se desarrollaron se destacó la de Daniela Pérez, jefa de la sección Economía y Estadística de la Eeaoc, sobre la evolución de la exportación de limón y sus subproductos. Durante la disertación presentó la evolución del mercado de exportación de fruta fresca y de derivados del limón desde 2019, y la variación de los costos agronómicos de producción asociados a la actividad. Resaltó el rol dominante de la citricultura tucumana a nivel mundial, con una participación promedio superior al 80% en fruta fresca y productos derivados.