Felices vacaciones con los chequeos médicos adecuados

El receso más importante del año se acerca. Tener un viaje saludable, no solo depende de las maletas y el traslado. ¿Qué hay que tener en cuenta?

Felices vacaciones con los chequeos médicos adecuados IMAGEN CREADA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
Hace 19 Min

Pensar en los chequeos médicos antes de las vacaciones es la mejor forma de asegurar un viaje tranquilo y seguro. El tipo de control necesario depende sobre todo del destino de viaje. Después aparecen el estado de salud personal y la edad. 

Los chequeos esenciales que se deben considerar, hay que hacerlos con cuatro a seis semanas de anticipación. Vale tener en cuenta que lo mejor siempre es tener controles durante el año y no sólo si hay vacaciones.

La consulta esencial es con el médico de cabecera o, también, con un especialista en "Medicina del Viajero". Ese asesoramiento personalizado incluirá: revisión del historial médico con antecedentes (enfermedades crónicas, alergias, embarazos, etc.) y la medicación, si se toma alguna habitualmente para ajustarla o asegurar que tienes suficiente para todo el viaje.

En la consulta, brindar los detalles del destino y las actividades a realizar permitirá evaluar los riesgos sanitarios específicos (altitud, calidad del agua, insectos, alimentos). La actualización del calendario de vacunas rutinarias nacionales deben estar chequeadas más las vacunas requeridas por ley para ingresar a ciertos países.

Los chequeos generales recomendados antes de un viaje de cualquier duración son: control odontológico, examen de vista (especialmente si se va a manejar); análisis de sangre básico hemograma, Glucemia, colesterol y triglicéridos.

Condición preexistente

Si hay una enfermedad crónica el enfoque debe ser más detallado. En el caso de diabetes o hipertensión hay que determinar con evaluación cardiológica o endocrinológica si los parámetros están estables para ajustar o no la dosis de la medicación debido al huso horario o las actividades.

Si por algún motivo se es propenso a tener trombosis, en vuelos largos, hay que consultar sobre las medidas preventivas como el uso de medias de compresión o medicamentos anticoagulantes, junto con la recomendación de moverse y beber líquidos.

El Asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) son sensibles a los destinos con gran altitud o alta contaminación. En caso de embarazo la consulta con el obstetra es fundamental para obtener un certificado de aptitud. Hay que conocer las restricciones aéreas o de destino y tenerr en cuenta que algunas aerolíneas restringen el viaje después de cierta semana.

