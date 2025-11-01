Felices vacaciones con los chequeos médicos adecuados

El Asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) son sensibles a los destinos con gran altitud o alta contaminación. En caso de embarazo la consulta con el obstetra es fundamental para obtener un certificado de aptitud. Hay que conocer las restricciones aéreas o de destino y tenerr en cuenta que algunas aerolíneas restringen el viaje después de cierta semana.