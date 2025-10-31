Gustavo Costas quedó golpeado tras la eliminación y en Racing temen por su continuidad

En conferencia de prensa, Costas se mostró emocionalmente quebrado. Dijo que los jugadores habían dejado todo en la cancha y que el apoyo de la gente había sido conmovedor. Señaló que estuvieron muy cerca y que siente haber defraudado a quienes confiaron en él. Sus palabras, entre lágrimas, encendieron de inmediato rumores sobre la posibilidad de que pusiera fin a su ciclo al término de la temporada.