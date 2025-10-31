Los bancos recortan tasas y reavivan el mercado hipotecario UVA

El sistema de créditos hipotecarios UVA volvió a ganar protagonismo en Argentina. En el último año financiero -entre el 28 de octubre de 2024 y el 27 de octubre de 2025- el volumen total otorgado por el sistema bancario se multiplicó por casi cinco, al pasar de $1.170.208 millones a $5.766.908 millones. Este salto no solo refleja el impacto de la inflación sobre la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), sino también una expansión real de la demanda y la oferta de financiamiento para vivienda.