Con dos cambios, Claudio Úbeda confirmó el equipo de Boca para visitar a Estudiantes en La Plata

La otra modificación será en la banda izquierda del ataque. Exequiel Zeballos, figura en la victoria frente a Barracas Central entrando desde el banco, se ganó el lugar y comenzará desde el arranque en lugar de Williams Alarcón, quien había dejado dudas en su última presentación. El cambio implica recuperar la figura del extremo natural, algo que Úbeda considera importante para estirar la cancha y generar uno contra uno.