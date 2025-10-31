Secciones
Con dos cambios, Claudio Úbeda confirmó el equipo de Boca para visitar a Estudiantes en La Plata

El entrenador ajustó la mitad de cancha y la banda izquierda pensando en sostener la clasificación a la Copa Libertadores.

El entrenador Claudio Úbeda definió la formación de Boca Juniors para visitar a Estudiantes el domingo, en un partido clave tanto por el rival como por la pelea del equipo por asegurar su lugar en la Copa Libertadores a través de la tabla anual. Sin Leandro Paredes, que debe cumplir suspensión, el DT mantuvo la base del equipo, aunque introdujo dos modificaciones respecto al último encuentro.

La primera variante estará en la mitad de cancha. Tomás Belmonte, ya recuperado del desgarro que lo mantuvo fuera varios partidos, ganó la pulseada y volverá a ser titular. El cuerpo técnico entiende que está en mejores condiciones para aportar equilibrio y despliegue, por encima de Ander Herrera, quien sumó buenos ingresos pero aún no está para sostener los 90 minutos según el análisis interno.

La otra modificación será en la banda izquierda del ataque. Exequiel Zeballos, figura en la victoria frente a Barracas Central entrando desde el banco, se ganó el lugar y comenzará desde el arranque en lugar de Williams Alarcón, quien había dejado dudas en su última presentación. El cambio implica recuperar la figura del extremo natural, algo que Úbeda considera importante para estirar la cancha y generar uno contra uno.

Mientras tanto, la situación de Edinson Cavani continúa en pausa. El uruguayo nuevamente no formará parte de los convocados. El club comunicó días atrás que presenta una inflamación en la bursa del psoas derecho, cuadro que sigue retrasando su reincorporación al grupo. Su recuperación se maneja día a día y su objetivo es llegar en condiciones al Superclásico.

El equipo confirmado

El "11" que probó Úbeda y saldría en La Plata sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

