El adiós de Jorge Brito en River Plate: almuerzo íntimo y una frase que sorprendió a todos

Luego del entrenamiento matutino en River Camp, el presidente saliente Jorge Brito compartió un almuerzo con el plantel, el cuerpo técnico y el mánager Enzo Francescoli. El encuentro funcionó como una despedida y un gesto de apoyo en la previa del partido trascendental que River disputará el próximo domingo frente a Gimnasia en el Monumental. El clima fue distendido, aunque cargado de simbolismo por el cierre de etapa que atraviesa la institución.
Este sábado, los socios elegirán un nuevo presidente en medio de uno de los momentos futbolísticos más delicados de los últimos años. La salida de Marcelo Gallardo tras una etapa histórica dejó al club en un proceso de búsqueda constante de identidad, y la actual situación deportiva no escapa a ese escenario. Mientras tanto, el proceso electoral definirá quién conducirá a River durante los próximos cuatro años.
El ciclo de Brito llega a su fin tras haber asumido en diciembre de 2021. Su gestión se destacó por la modernización del Monumental y el avance en obras de infraestructura claves, como el predio Cantilo y el nuevo polideportivo. En el plano deportivo, el club obtuvo cuatro títulos, aunque considerados menores por buena parte de los hinchas en comparación con la etapa anterior. La distancia entre logros institucionales y resultados futbolísticos marcó el pulso de estos años.
La elección se realizará el sábado 1 de noviembre en el Monumental, entre las 10 y las 20, mediante boleta única electrónica. Serán más de 80.000 socios empadronados quienes definan al nuevo presidente entre cinco listas que presentan proyectos distintos para el futuro deportivo, económico y social del club. El recambio dirigencial coincide con un momento clave en el que River busca reordenarse frente a la competencia internacional y local.
Lo que viene
El partido ante Gimnasia y la decisión de los socios serán el punto de partida de una nueva etapa para la institución. El plantel, el próximo presidente y el cuerpo técnico que continúe tendrán la misión de recuperar la competitividad, consolidar los avances estructurales y reencontrarse con las expectativas de un club acostumbrado a pelear lo más alto.