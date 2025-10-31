El adiós de Jorge Brito en River Plate: almuerzo íntimo y una frase que sorprendió a todos

El ciclo de Brito llega a su fin tras haber asumido en diciembre de 2021. Su gestión se destacó por la modernización del Monumental y el avance en obras de infraestructura claves, como el predio Cantilo y el nuevo polideportivo. En el plano deportivo, el club obtuvo cuatro títulos, aunque considerados menores por buena parte de los hinchas en comparación con la etapa anterior. La distancia entre logros institucionales y resultados futbolísticos marcó el pulso de estos años.