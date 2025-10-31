Intentó robar un celular en una parada de colectivos, pero lo atraparon y terminó preso

El imputado tiene 26 años y cuenta con antecedentes penales. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Robos y Hurtos I, a cargo de Carmen Reuter, y representada en la audiencia por el auxiliar fiscal Nahuel Lencina. Esta solicitó 14 días de prisión preventiva, argumentando la existencia de riesgos procesales. Tras evaluar los planteos, la jueza resolvió imponer 10 días de prisión preventiva, medida que permitirá avanzar con las investigaciones y demás diligencias judiciales correspondientes.