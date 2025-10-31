Secciones
SociedadActualidad

La comunidad educativa despide a María José Álvarez, docente fallecida en un accidente en El Cadillal

La profesora de química, muy querida por colegas y alumnos en varias escuelas de Tucumán, perdió la vida tras un siniestro vial mientras regresaba a su casa.

María José Álvarez María José Álvarez
Hace 1 Hs

La docente María José Álvarez, de Lomas de Tafí, perdió la vida el 29 de octubre en un accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 9, a la altura de El Cadillal, al norte de San Miguel de Tucumán. Según su familia, ella se dirigía a su hogar luego de cumplir con sus labores educativas cuando su automóvil colisionó con un camión, provocándole la muerte en el acto.

María José ejercía la docencia de química en diversas instituciones de la provincia, entre ellas la Escuela Secundaria de Requelme, la Escuela Secundaria República del Perú, la Escuela Secundaria de Benjamín Paz y la Escuela Secundaria de Los Romanos. En todas ellas era muy apreciada por colegas y alumnos por su dedicación y entusiasmo.

En las últimas horas, compañeros y estudiantes expresaron su dolor a través de redes sociales, en la cual destacaron su pasión por la enseñanza y su constante disposición para brindar apoyo y consejos. “Su sonrisa y compromiso con la educación quedarán siempre en nuestros recuerdos”, señalaron algunos de sus colegas.

Los familiares informaron que los interesados en despedir a María José podrán asistir a la Sala Velatoria Flores, donde se realizará una ceremonia de homenaje. La comunidad educativa tucumana se une al duelo y recuerda a la profesora con cariño y gratitud por su vocación y entrega.

La comunidad educativa despide a María José Álvarez, docente fallecida en un accidente en El Cadillal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción
1

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos
2

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida
3

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles
4

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
5

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”
6

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Más Noticias
Científicos registraron un hallazgo inédito en el cometa 3I/ATLAS y reavivan el misterio sobre su origen

Científicos registraron un hallazgo inédito en el cometa 3I/ATLAS y reavivan el misterio sobre su origen

Historias coloniales: quiénes fueron las “brujas” y “hechiceras” cazadas en el Tucumán del siglo XVIII

Historias coloniales: quiénes fueron las “brujas” y “hechiceras” cazadas en el Tucumán del siglo XVIII

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Vuelven las tormentas eléctricas a una parte del país: ¿qué provincias están bajo alerta amarilla?

Vuelven las tormentas eléctricas a una parte del país: ¿qué provincias están bajo alerta amarilla?

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Comentarios