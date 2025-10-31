La comunidad educativa despide a María José Álvarez, docente fallecida en un accidente en El Cadillal

La docente María José Álvarez, de Lomas de Tafí, perdió la vida el 29 de octubre en un accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 9, a la altura de El Cadillal, al norte de San Miguel de Tucumán. Según su familia, ella se dirigía a su hogar luego de cumplir con sus labores educativas cuando su automóvil colisionó con un camión, provocándole la muerte en el acto.