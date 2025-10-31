La comunidad educativa despide a María José Álvarez, docente fallecida en un accidente en El Cadillal

La docente María José Álvarez, de Lomas de Tafí, perdió la vida el 29 de octubre en un accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 9, a la altura de El Cadillal, al norte de San Miguel de Tucumán. Según su familia, ella se dirigía a su hogar luego de cumplir con sus labores educativas cuando su automóvil colisionó con un camión, provocándole la muerte en el acto.
María José ejercía la docencia de química en diversas instituciones de la provincia, entre ellas la Escuela Secundaria de Requelme, la Escuela Secundaria República del Perú, la Escuela Secundaria de Benjamín Paz y la Escuela Secundaria de Los Romanos. En todas ellas era muy apreciada por colegas y alumnos por su dedicación y entusiasmo.
En las últimas horas, compañeros y estudiantes expresaron su dolor a través de redes sociales, en la cual destacaron su pasión por la enseñanza y su constante disposición para brindar apoyo y consejos. “Su sonrisa y compromiso con la educación quedarán siempre en nuestros recuerdos”, señalaron algunos de sus colegas.
Los familiares informaron que los interesados en despedir a María José podrán asistir a la Sala Velatoria Flores, donde se realizará una ceremonia de homenaje. La comunidad educativa tucumana se une al duelo y recuerda a la profesora con cariño y gratitud por su vocación y entrega.