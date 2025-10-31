Día de los muertos: ¿cuáles son los ritos y celebraciones más curiosas del norte argentino?

“Al muerto hay que enterrarlo como corresponde, hay que hacerle las misas, se los vela tantos días para asegurar la buena vida eterna de los muertos y la buena vida de los familiares que quedan en la tierra”, explicó la historiadora y agregó: “estas prácticas responden a la idea de construir y sostener una memoria sobre los muertos; de un deber de los vivos para con los muertos y un conseguir una intercesión de los muertos por los vivos. Es rito de reciprocidad”.