Test de personalidad: el vaso que elijas revelará si te envidian

Un test de personalidad es furor en las redes sociales y sorprende por sus acertados resultados. Se trata de una prueba la cual promete dar a conocer si estás rodeado de energías negativas y de qué manera estas te afectan.
El desafío consiste en inhalar profundamente, contar hasta tres, exhalar lentamente y luego elegir uno de los tres vasos que aparecen en la imagen. Cada uno de estos recipientes tiene su propia respuesta y te ayudará a descubrir si te envidian, compiten o tienen celos de vos.
Elegí uno de los tres vasos
Los resultados del test
Opción 1
Esta opción revela que no te están haciendo mal de ojo, y los diversos malestares que tenés son producto simplemente del estrés y agotamiento que llevas. Por ello es que te sugerimos que hagas algo para distraerte y que te tomes el descanso necesario.
Opción 2
Revela que realmente te están haciendo un mal de ojo, el cual proviene de alguien cercano a vos que te tiene mucha envidia, debido a que últimamente has tenido cierto éxito y las cosas te han resultado, por eso es que te recomendamos que veas la manera de protegerte y cuidarte.
Opción 3
Esta elección refleja que hace algún tiempo atrás sí te hicieron un mal de ojo, de parte de un amigo o familiar muy cercano, ya que has conseguido lo que él o ella no ha logrado. Sin embargo, ya están pasando los efectos y así lo has podido notar. De igual manera, será bueno que puedas usar un elemento de protección.