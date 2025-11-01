Secciones
SociedadTecnología

El algoritmo invade el internet: más de la mitad del contenido que consumimos online es IA

Un reciente informe descubrió que el contenido generado por IA superó al producido por humanos.

Más de la mitad del contenido en internet es generado por IA. Más de la mitad del contenido en internet es generado por IA.
Hace 17 Min

Quizás sea un alivio aunque las cifras parezcan descabelladas. Con el lanzamiento público de ChatGPT en noviembre de 2022, la humanidad se preparaba para una avalancha de contenido generado por inteligencia artificial. Pero los informes advierten que en 2025, la invasión del material creado por máquinas es menor: solo más de la mitad de lo que consumimos en internet en realidad lo hizo una IA.

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial

Un nuevo informe publicado por la empresa SEO Graphite reveló cifras sorprendentes aunque no alcanzan las más apocalípticas. La mitad de todos los artículos nuevos que aparecen en internet son generados por la IA, un dato que, aunque no sea el que pronosticaron las miradas más distópicas, sigue siendo alarmante.

La IA domina el internet a pasos agigantados

La investigación analizó una muestra aleatoria de 65.000 artículos en inglés publicados entre enero de 2020 y mayo de 2025. Mediante un detector de IA llamado Surfer, se consideró generado por IA cualquier artículo cuyo contenido estuviera escrito en un 50% o más con un modelo de lenguaje complejo.

Como se esperaba, el análisis mostró un rápido aumento en los artículos generados por IA que coincidió con el lanzamiento de ChatGPT, pasando de aproximadamente un 10% a finales de 2022 a más del 40% en 2024, antes de ralentizarse a un ascenso más constante.

Un equilibrio aparente

Sin embargo, no todas las noticias son inquietantes, ya que parece que la afluencia de artículos generados por IA se ha estabilizado. Tras alcanzar su punto máximo en noviembre de 2024, la proporción de contenido nuevo generado por IA y escrito por humanos se mantuvo en torno a un equilibrio entre ambos. En mayo de este año, la proporción de nuevos artículos generados por IA se sitúa en el 52 %, invirtiendo la situación de hace apenas un mes, cuando los artículos escritos por humanos gozaron de una breve mayoría.

También se debe tomar con cautela los juicios de los detectores de IA, ya que su fiabilidad es cuestionable. En sus propias pruebas de la precisión de Surfer, Graphite analizó una muestra de artículos generados por IA y otra de artículos escritos por humanos, y descubrió que etiquetó los artículos escritos por humanos como generados por IA el 4,2 % de las veces —un problema común en estas herramientas— , pero solo los confundió con escritos por humanos el 0,6 % de las veces.

Temas Inteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La adicción a la inteligencia artificial: una herramienta de doble filo para los trabajadores

La adicción a la inteligencia artificial: una herramienta de doble filo para los trabajadores

Qué dijo el creador de ChatGPT sobre los efectos de la inteligencia artificial en la salud mental

Qué dijo el creador de ChatGPT sobre los efectos de la inteligencia artificial en la salud mental

Alerta máxima en Gmail: se filtraron más de 183 millones de contraseñas, ¿cómo saber si fuiste afectado?

Alerta máxima en Gmail: se filtraron más de 183 millones de contraseñas, ¿cómo saber si fuiste afectado?

¿Se fue la luz? el secreto para que tu hogar nunca pierda la conexión a internet

¿Se fue la luz? el secreto para que tu hogar nunca pierda la conexión a internet

Cómo se instala y cuánto cuestan los planes de Starlink en Argentina

Cómo se instala y cuánto cuestan los planes de Starlink en Argentina

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia
3

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?
4

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
5

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
6

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Más Noticias
La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

Orgullo nacional: una reconocida actriz de Hollywood reveló su pasión por un dulce argentino

Orgullo nacional: una reconocida actriz de Hollywood reveló su pasión por un dulce argentino

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

Comentarios