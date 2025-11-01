El algoritmo invade el internet: más de la mitad del contenido que consumimos online es IA

Quizás sea un alivio aunque las cifras parezcan descabelladas. Con el lanzamiento público de ChatGPT en noviembre de 2022, la humanidad se preparaba para una avalancha de contenido generado por inteligencia artificial. Pero los informes advierten que en 2025, la invasión del material creado por máquinas es menor: solo más de la mitad de lo que consumimos en internet en realidad lo hizo una IA.
Un nuevo informe publicado por la empresa SEO Graphite reveló cifras sorprendentes aunque no alcanzan las más apocalípticas. La mitad de todos los artículos nuevos que aparecen en internet son generados por la IA, un dato que, aunque no sea el que pronosticaron las miradas más distópicas, sigue siendo alarmante.
La IA domina el internet a pasos agigantados
La investigación analizó una muestra aleatoria de 65.000 artículos en inglés publicados entre enero de 2020 y mayo de 2025. Mediante un detector de IA llamado Surfer, se consideró generado por IA cualquier artículo cuyo contenido estuviera escrito en un 50% o más con un modelo de lenguaje complejo.
Como se esperaba, el análisis mostró un rápido aumento en los artículos generados por IA que coincidió con el lanzamiento de ChatGPT, pasando de aproximadamente un 10% a finales de 2022 a más del 40% en 2024, antes de ralentizarse a un ascenso más constante.
Un equilibrio aparente
Sin embargo, no todas las noticias son inquietantes, ya que parece que la afluencia de artículos generados por IA se ha estabilizado. Tras alcanzar su punto máximo en noviembre de 2024, la proporción de contenido nuevo generado por IA y escrito por humanos se mantuvo en torno a un equilibrio entre ambos. En mayo de este año, la proporción de nuevos artículos generados por IA se sitúa en el 52 %, invirtiendo la situación de hace apenas un mes, cuando los artículos escritos por humanos gozaron de una breve mayoría.
También se debe tomar con cautela los juicios de los detectores de IA, ya que su fiabilidad es cuestionable. En sus propias pruebas de la precisión de Surfer, Graphite analizó una muestra de artículos generados por IA y otra de artículos escritos por humanos, y descubrió que etiquetó los artículos escritos por humanos como generados por IA el 4,2 % de las veces —un problema común en estas herramientas— , pero solo los confundió con escritos por humanos el 0,6 % de las veces.