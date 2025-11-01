El algoritmo invade el internet: más de la mitad del contenido que consumimos online es IA

También se debe tomar con cautela los juicios de los detectores de IA, ya que su fiabilidad es cuestionable. En sus propias pruebas de la precisión de Surfer, Graphite analizó una muestra de artículos generados por IA y otra de artículos escritos por humanos, y descubrió que etiquetó los artículos escritos por humanos como generados por IA el 4,2 % de las veces —un problema común en estas herramientas— , pero solo los confundió con escritos por humanos el 0,6 % de las veces.