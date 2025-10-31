Concepción celebra los 125 años de su municipalización

El miércoles, a las 19.30, los "coachs" Raúl Rojas y Karina Molina hablarán sobre “Cómo hablar en público” en el teatro de la Estación. El jueves el jefe comunal encabezará el acto de inauguración del Paseo del Bicentenario de más de 400 metros de extensión. Como broche de oro de la conmemoración de los 125 años del municipio, se constituirá la reedición de la Fiesta de la ciudad. Se desarrollará el sábado siete en el Predio Marcial Córdoba, ubicado en Padilla y calle Rosa Mística. Se presentarán Soledad, Sergio Galleguillo, Los Bonys, La Bersuit Vergarabat y Trio Concepción, entre otros. La entrada será libre y gratuita.