Concepción celebra los 125 años de su municipalización

La Municipalidad lleva adelante una serie de actividades, entre ellas un desfile escolar, de las fuerzas de seguridad y de entidades intermedias.

Hace 1 Hs

Concepción celebra los 125 años de municipalización. La Municipalidad local lleva adelante una serie de actividades organizada, que incluye un desfile escolar, de fuerzas de seguridad y de entidades intermedias. 

Previamente, el intendente Alejandro Molinuevo, funcionarios de su gabinete y ediles, rindieron un homenaje a las primeras autoridades del municipio, creado mediante un proyecto de ley de los legisladores Ernesto Padilla y Gregorio F Silvetti. Aunque la iniciativa fue presentada en 1896, se hizo ley el 31 de octubre de 1900. Se estima que del desfile participarán más de 150 instituciones del medio. 

En esta misma jornada, a las 19.30, en el Teatro de la Estación, María del Carmen López brindará una charla acerca de Inteligencia Artificial. Las celebraciones continuarán al otro día (sábado) a las 19.30 en la pista de atletismo ubicada en inmediaciones de la Estación Terminal de ómnibus. Ahí Molinuevo procederá  a la inauguración de la moderna iluminación de la pista de atletismo. Luego se entregarán los Kits a los participantes de los 10 K que arrancará desde ese mismo sitió el domingo a las 8.

Charlas y fiesta popular

En este marco de celebración, para el martes, a las 19, se prevé una charla acerca de la “Historia de Concepción”, a cargo del profesor Gregorio Corbalán. Será en el Boxing Club.

El miércoles, a las 19.30, los "coachs" Raúl Rojas y Karina Molina hablarán sobre “Cómo hablar en público” en el teatro de la Estación. El jueves el jefe comunal encabezará el acto de inauguración del Paseo del Bicentenario de más de 400 metros de extensión. Como broche de oro de la conmemoración de los 125 años del municipio, se constituirá la reedición de la Fiesta de la ciudad. Se desarrollará el sábado siete en el Predio Marcial Córdoba, ubicado en Padilla y calle Rosa Mística. Se presentarán Soledad, Sergio Galleguillo, Los Bonys, La Bersuit Vergarabat y Trio Concepción, entre otros. La entrada será libre y gratuita.

