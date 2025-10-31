Concepción celebrará sus 125 años con una maratón que reunirá a más de 500 corredores

La largada será a las 8, desde la pista de atletismo ubicada en la terminal de ómnibus. Desde ahí, los participantes recorrerán distintos puntos emblemáticos como la plaza Mitre y el palacio municipal, antes de regresar al punto de partida. “Queremos que la gente disfrute del recorrido, por eso en una de las plazas habrá una banda de música para acompañar a los corredores”, contó Rafael Medina, director de Comunicación y Gestión de la Municipalidad.