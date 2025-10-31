Concepción celebrará sus 125 años con una maratón que reunirá a más de 500 corredores

La “Perla del Sur” se prepara para una jornada especial. En el marco de los festejos por los 125 años de la Municipalidad de Concepción, el próximo domingo 2 de noviembre se correrá la segunda edición de la Maratón Aniversario, una competencia que volverá a llenar las calles de atletas y vecinos que acompañarán el paso de los corredores.
La largada será a las 8, desde la pista de atletismo ubicada en la terminal de ómnibus. Desde ahí, los participantes recorrerán distintos puntos emblemáticos como la plaza Mitre y el palacio municipal, antes de regresar al punto de partida. “Queremos que la gente disfrute del recorrido, por eso en una de las plazas habrá una banda de música para acompañar a los corredores”, contó Rafael Medina, director de Comunicación y Gestión de la Municipalidad.
La competencia contará con dos modalidades: una carrera de 10 kilómetros, de carácter competitivo, y otra de 5 kilómetros, pensada para quienes quieran participar de manera recreativa. Los primeros cuatro puestos de la clasificación general recibirán premios en dinero, y todos los corredores que crucen la meta obtendrán su medalla finisher.
Hasta el momento ya hay más de 500 inscriptos de distintas provincias, superando la cantidad de participantes del año pasado. “La idea es que Concepción se consolide como una de las sedes importantes dentro de la agenda del atletismo en el sur tucumano”, destacó Medina.
Mañana, antes de la competencia se entregarán los kits en la terminal de ómnibus, que incluirán la remera oficial, geles hidratantes y la pechera con el número. Ese mismo día se inaugurará la iluminación de la pista de atletismo municipal, la única de la provincia homologada y con los requisitos reglamentarios.
Con esta propuesta, organizada de manera conjunta por distintas áreas de la Municipalidad, la ciudad volverá a amanecer en movimiento el domingo, con más de 500 corredores listos para convertir el aniversario en una fiesta deportiva.