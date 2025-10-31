Tres años y cuatro meses de prisión para una joven que intentó robarle el celular a su hermana

El hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de octubre de 2025, en una vivienda de la localidad de Lastenia. La acusada se presentó en el domicilio de su hermana para pedirle dinero y, ante la negativa, ingresó por la fuerza. En el interior, tomó un teléfono celular que estaba sobre una mesa y lo escondió entre sus prendas. Luego, extrajo un destornillador tipo “Phillips” con el que amenazó a la víctima, generándose un forcejeo en el que la mujer resultó con lesiones leves producto de una mordida. Los gritos de auxilio alertaron al hermano de ambas, quien intervino y retuvo a la agresora hasta la llegada de la policía. En el lugar se secuestraron el destornillador y el teléfono, que fue recuperado.