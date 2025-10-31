Tres años y cuatro meses de prisión para una joven que intentó robarle el celular a su hermana

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II obtuvo una condena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva contra una joven, de 22 años, acusada de intentar sustraerle el teléfono celular a su hermana utilizando un destornillador.
La audiencia se realizó este viernes y fue encabezada por la auxiliar de fiscal Florencia Cocimano, en representación de la fiscal titular Susana Elena Cordisco.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de octubre de 2025, en una vivienda de la localidad de Lastenia. La acusada se presentó en el domicilio de su hermana para pedirle dinero y, ante la negativa, ingresó por la fuerza. En el interior, tomó un teléfono celular que estaba sobre una mesa y lo escondió entre sus prendas. Luego, extrajo un destornillador tipo “Phillips” con el que amenazó a la víctima, generándose un forcejeo en el que la mujer resultó con lesiones leves producto de una mordida. Los gritos de auxilio alertaron al hermano de ambas, quien intervino y retuvo a la agresora hasta la llegada de la policía. En el lugar se secuestraron el destornillador y el teléfono, que fue recuperado.
El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho de robo agravado por el uso de arma, en grado de tentativa, en calidad de autora material y penalmente responsable. Durante la audiencia, Cocimano destacó que la joven actuó con dolo directo, utilizando un elemento apto para causar daño con el propósito de apoderarse de un bien ajeno.
Al momento de solicitar la pena, el MPF consideró como atenuantes la edad de la imputada, su situación de vulnerabilidad y los problemas de adicciones que atraviesa. Como agravantes, se valoraron la violencia ejercida, la nocturnidad, el uso del arma y el vínculo familiar con la víctima.
Finalmente, la acusada reconoció su responsabilidad y aceptó de manera libre y voluntaria la pena acordada. Tras verificar la legalidad del procedimiento, el juez interviniente declaró firme la sentencia en el mismo acto, conforme a las disposiciones del juicio abreviado.