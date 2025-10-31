Augier denunció irregularidades durante las elecciones en Alberdi: “Nos escondieron las boletas”

En diálogo con LA GACETA, el dirigente apuntó contra el sistema de acoples y lo calificó como “obsoleto y arcaico”. “Permite el clientelismo, el pago del voto y la compra de voluntades. No refleja la verdadera voluntad del elector”, criticó. En contraposición, celebró la implementación de la boleta única de papel en la elección de diputados, que se realizó de forma simultánea: “Fue la gran ganadora de esta elección: más rápida, más clara y más transparente”.