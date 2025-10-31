Secciones
Augier denunció irregularidades durante las elecciones en Alberdi: “Nos escondieron las boletas”

El ex candidato de Cambia Alberdi, que quedó en segundo lugar a pocos votos del oficialismo, reclamó un sistema electoral más justo y transparente para los próximos comicios.

Hace 1 Hs

El ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis María Augier, denunció irregularidades durante las elecciones municipales y reclamó un sistema electoral más justo y transparente para los próximos comicios. “Nos escondieron las boletas, hubo acarreo y los búnker del oficialismo funcionaban como cajeros automáticos”, aseguró el referente de Cambia Alberdi, que quedó en segundo lugar a pocos votos del oficialismo.

Augier destacó el respaldo obtenido por su espacio y afirmó que la elección marcó un antes y un después en la política local. “Hemos despertado la esperanza de los vecinos de que se puede hacer política de otra manera. Alberdi es un pueblo esperanzado”, expresó. Con más de 2.700 votos, su lista consiguió tres bancas en el Concejo Deliberante y consolidó a Cambia Alberdi como la principal fuerza opositora del municipio.

En diálogo con LA GACETA, el dirigente apuntó contra el sistema de acoples y lo calificó como “obsoleto y arcaico”. “Permite el clientelismo, el pago del voto y la compra de voluntades. No refleja la verdadera voluntad del elector”, criticó. En contraposición, celebró la implementación de la boleta única de papel en la elección de diputados, que se realizó de forma simultánea: “Fue la gran ganadora de esta elección: más rápida, más clara y más transparente”.

Augier también reveló que presentó denuncias ante la Junta Electoral por las irregularidades observadas en distintas escuelas y adelantó que pedirá una rendición de cuentas al interventor municipal. “La transparencia no se negocia. Vamos a exigir que se informe qué se hizo desde el 9 de junio hasta ahora y en qué condiciones se entrega el municipio”, remarcó.

Por último, el exconcejal llamó a construir una oposición unida de cara a 2027. “Cuando dejamos de lado las banderías políticas y trabajamos por una causa común, la sociedad lo reconoce. Lo que pasó en Alberdi es un mensaje claro: la gente pide renovación, transparencia y unidad”, concluyó.

Temas AlberdiLuis María Díaz Augier
