Secciones
DeportesMás deportes

“Trabajé toda mi vida para esto”: la historia de Luciana Corzo, la tucumana que cumplió su sueño en Las Vegas

La fisicoculturista compitió junto a las mejores atletas del planeta en el Mister Olympia

“Trabajé toda mi vida para esto”: la historia de Luciana Corzo, la tucumana que cumplió su sueño en Las Vegas
Ale Casas Cau
Por Ale Casas Cau Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Las Vegas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Del sur tucumano al podio continental: Santiago Frías es campeón de enduro

Del sur tucumano al podio continental: Santiago Frías es campeón de enduro

Lionel Liendo combina experiencia, pasión y cinco títulos en su camino hacia un nuevo Open Argentina de Jiu-Jitsu

Lionel Liendo combina experiencia, pasión y cinco títulos en su camino hacia un nuevo Open Argentina de Jiu-Jitsu

Lo más popular
Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción
1

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos
2

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles
3

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”
4

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida
5

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
6

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Más Noticias
Un jugador de San Martín de Tucumán demandó a Cobresal ante la FIFA: el club chileno podría sufrir duras sanciones

Un jugador de San Martín de Tucumán demandó a Cobresal ante la FIFA: el club chileno podría sufrir duras sanciones

“Diablito” Echeverri quiere volver a River: ¿qué chances tiene de regresar en 2026?

“Diablito” Echeverri quiere volver a River: ¿qué chances tiene de regresar en 2026?

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Comentarios