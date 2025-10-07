La emoción de Luli Moreno tras consagrarse bicampeona en "Mr Olimpia 2025": "Es un tremendo trabajo"

La ex chica reality destacó la exigencia de su preparación y el trabajo detrás de este triunfo: “Es un tremendo trabajo. Me ha ido muy bien en mi disciplina, en mis competencias a nivel mundial durante este 2025. Ha sido brutal, ha sido un largo trabajo, la verdad. No ha sido fácil. Y me siento emocionada, feliz. Esta fue mi última competencia en el Mr. Olimpia, que me lo voy a llevar con todo mi corazón”.