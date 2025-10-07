Secciones
La emoción de Luli Moreno tras consagrarse bicampeona en "Mr Olimpia 2025": "Es un tremendo trabajo"

La modelo ganó en las categorías división bikini y fitness.

Hace 2 Hs

Nicole Moreno alcanzó un nuevo hito en su carrera al obtener dos medallas de oro en el prestigioso "Mr Olimpia 2025", consolidándose como bicampeona mundial en fitness.

“La verdad que estoy muy feliz, vengo llegando a una competencia a nivel mundial muy importante, el Mr. Olimpia, donde salí bicampeona, gané mis dos categorías, división bikini y fitness”, afirmó la modelo en diálogo con Radio ADN. 

La ex chica reality destacó la exigencia de su preparación y el trabajo detrás de este triunfo: “Es un tremendo trabajo. Me ha ido muy bien en mi disciplina, en mis competencias a nivel mundial durante este 2025. Ha sido brutal, ha sido un largo trabajo, la verdad. No ha sido fácil. Y me siento emocionada, feliz. Esta fue mi última competencia en el Mr. Olimpia, que me lo voy a llevar con todo mi corazón”.

Luli Moreno y su orgullo al representar a Chile

Sobre el orgullo de representar al país, Moreno dijo: “En mi última competencia había 24 países, entre ellos Chile. Ganamos. Y amo representar a Chile, amo ser chilena. En mis competencias, cuando estoy afuera, el nacionalismo crece al 1000% más de lo que está en el momento…”.

“Entonces obviamente que siempre voy a querer entregar mi mejor versión y hacerle caso a mi preparador en todo para no fallar en nada, y para que el resultado sea muy positivo”, añadió. 

Finalmente, Nicole destacó la importancia del torneo: “La verdad que el Olimpia es wow. Te juzgan los jueces más importantes del mundo. Jueces admirables. No, la gente que es de mi mundo, del área del fisiculturismo y del fitness, sabe lo importante que es esto. Quizá acá en Chile no hay mucho conocimiento y todo”.

“Pero es algo muy lindo que disfruto en tarima. Me apasiona y pensar que estas dos medallas representan muchas cosas que viví. Me preparé muchísimo, siempre me preparo para entregar lo mejor”, cerró.

