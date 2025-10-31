Fujimori promete “mano dura” contra la inseguridad al lanzar su cuarta candidatura presidencial en Perú

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, oficializó este jueves en Trujillo su cuarta candidatura presidencial con miras a las elecciones generales de 2026 en Perú. En su discurso, la política aseguró que “esta campaña es distinta” y abrió el acto con un homenaje a su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), a quien reivindicó sin mencionar las condenas que pesaron sobre él por violaciones a los derechos humanos.