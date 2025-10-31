Israel identifica a dos rehenes asesinados por Hamas: un economista de 84 años y un estudiante de 25

Las autoridades israelíes confirmaron la repatriación de los restos de Amiram Cooper, de 84 años —economista, poeta y fundador del kibutz Nir Oz—, y de Sahar Baruch, de 25 años, estudiante de ingeniería. Ambos fueron secuestrados por Hamas durante la ofensiva del 7 de octubre de 2023 y permanecieron como rehenes en la Franja de Gaza.
La transferencia de los cuerpos fue gestionada por el grupo terrorista en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja la noche del miércoles, según informaron medios locales.
Murieron en cautiverio en circunstancias no reveladas
El Ejército de Israel (FDI) informó que Cooper y Baruch murieron bajo cautiverio, aunque las circunstancias exactas de sus muertes no fueron reveladas. Los cuerpos fueron trasladados en ambulancia hasta territorio israelí, donde se activaron protocolos forenses de identificación y se notificó a las familias en Tel Aviv, de acuerdo con el diario The Times of Israel.
La operación se concretó semanas después de que Hamas reconociera la muerte de varios cautivos bajo su custodia.
Dolor y reclamo de justicia en Israel
Durante un acto militar, las Fuerzas de Defensa de Israel rindieron honores ante los féretros de Cooper y Baruch.
El portavoz del ejército, Daniel Hagari, expresó: “La devolución de los cuerpos de Cooper y Baruch genera un profundo dolor en nuestra sociedad”.
Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró que la liberación de los rehenes sigue siendo una prioridad nacional.
“Cada vida es valiosa. Seguiremos buscando el regreso de todos nuestros ciudadanos”, aseguró.
El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó su participación en el proceso humanitario y destacó que la entrega de los cuerpos fue resultado de intensas negociaciones internacionales.
Familiares y organizaciones exigen respuestas
El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas publicó un comunicado en el que expresó su esperanza de que, “en medio del dolor y la comprensión de que sus corazones nunca volverán a estar completos, el regreso de los cuerpos de Amiram y Sahar traiga algún consuelo a sus familias que han vivido en incertidumbre y duda insoportable durante más de dos años”.
Mientras tanto, organizaciones civiles y familiares convocaron a nuevas manifestaciones en Tel Aviv, exigiendo información precisa sobre los más de cien rehenes que aún permanecerían en poder de Hamas.
Las tropas israelíes mantienen operaciones en la Franja de Gaza para intentar localizar a otros cautivos, mientras la comunidad internacional sigue reclamando protección para los civiles y soluciones diplomáticas que pongan fin a la crisis humanitaria.