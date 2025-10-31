Secciones
Mundo

Israel identifica a dos rehenes asesinados por Hamas: un economista de 84 años y un estudiante de 25

Ambos fueron secuestrados durante la ofensiva del 7 de octubre de 2023 desde sus kibutz fronterizos y murieron en la Franja de Gaza.

Amiram Cooper y Sahar Baruch Amiram Cooper y Sahar Baruch
Hace 1 Hs

Las autoridades israelíes confirmaron la repatriación de los restos de Amiram Cooper, de 84 años —economista, poeta y fundador del kibutz Nir Oz—, y de Sahar Baruch, de 25 años, estudiante de ingeniería. Ambos fueron secuestrados por Hamas durante la ofensiva del 7 de octubre de 2023 y permanecieron como rehenes en la Franja de Gaza.

La transferencia de los cuerpos fue gestionada por el grupo terrorista en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja la noche del miércoles, según informaron medios locales.

Murieron en cautiverio en circunstancias no reveladas

El Ejército de Israel (FDI) informó que Cooper y Baruch murieron bajo cautiverio, aunque las circunstancias exactas de sus muertes no fueron reveladas. Los cuerpos fueron trasladados en ambulancia hasta territorio israelí, donde se activaron protocolos forenses de identificación y se notificó a las familias en Tel Aviv, de acuerdo con el diario The Times of Israel.

La operación se concretó semanas después de que Hamas reconociera la muerte de varios cautivos bajo su custodia.

Dolor y reclamo de justicia en Israel

Durante un acto militar, las Fuerzas de Defensa de Israel rindieron honores ante los féretros de Cooper y Baruch.

El portavoz del ejército, Daniel Hagari, expresó: “La devolución de los cuerpos de Cooper y Baruch genera un profundo dolor en nuestra sociedad”.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró que la liberación de los rehenes sigue siendo una prioridad nacional.

“Cada vida es valiosa. Seguiremos buscando el regreso de todos nuestros ciudadanos”, aseguró.

El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó su participación en el proceso humanitario y destacó que la entrega de los cuerpos fue resultado de intensas negociaciones internacionales.

Familiares y organizaciones exigen respuestas

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas publicó un comunicado en el que expresó su esperanza de que, “en medio del dolor y la comprensión de que sus corazones nunca volverán a estar completos, el regreso de los cuerpos de Amiram y Sahar traiga algún consuelo a sus familias que han vivido en incertidumbre y duda insoportable durante más de dos años”.

Mientras tanto, organizaciones civiles y familiares convocaron a nuevas manifestaciones en Tel Aviv, exigiendo información precisa sobre los más de cien rehenes que aún permanecerían en poder de Hamas.

Las tropas israelíes mantienen operaciones en la Franja de Gaza para intentar localizar a otros cautivos, mientras la comunidad internacional sigue reclamando protección para los civiles y soluciones diplomáticas que pongan fin a la crisis humanitaria.

Temas IsraelPalestinaHamas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos
1

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción
2

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”
3

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles
4

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida
5

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
6

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Más Noticias
Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

Horror en Río de Janeiro: quemados, decapitados o sin manos

Horror en Río de Janeiro: quemados, decapitados o sin manos

“Doca” era uno de los más buscados y logró escapar de la masacre en Río de Janeiro

“Doca” era uno de los más buscados y logró escapar de la masacre en Río de Janeiro

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Comentarios