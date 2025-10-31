Israel identifica a dos rehenes asesinados por Hamas: un economista de 84 años y un estudiante de 25

Familiares y organizaciones exigen respuestas

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas publicó un comunicado en el que expresó su esperanza de que, “en medio del dolor y la comprensión de que sus corazones nunca volverán a estar completos, el regreso de los cuerpos de Amiram y Sahar traiga algún consuelo a sus familias que han vivido en incertidumbre y duda insoportable durante más de dos años”.