Un vuelo de Cancún a Nueva Jersey aterrizó de urgencia en Florida y dejó varios heridos

La SICT precisó que el DOT otorgó un plazo de 14 días, hasta el 11 de noviembre, para que las partes interesadas presenten observaciones sobre la propuesta, y otros siete días adicionales, hasta el 18 de noviembre, para réplicas. Si la medida es ratificada, la restricción entrará en vigor 108 días hábiles después de la confirmación oficial, momento en el que se prohibirá operar bajo el esquema actual.