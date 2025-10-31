Un vuelo de Cancún a Nueva Jersey aterrizó de urgencia en Florida y dejó varios heridos

Momentos de tensión se vivieron a bordo de un vuelo de la aerolínea JetBlue que despegó del Aeropuerto Internacional de Cancún con destino al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey. La aeronave, un Airbus A320 con capacidad para 162 pasajeros, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida, debido a “problemas en el control de vuelo”, según informaron medios internacionales.
El hecho ocurrió este 30 de octubre, alrededor de las 14, cuando la tripulación reportó dificultades técnicas que provocaron una pérdida de altitud y causaron lesiones en algunos pasajeros. Los primeros reportes indican que tres personas resultaron heridas, una de ellas con una laceración en la cabeza, de acuerdo con los audios de control de tráfico aéreo obtenidos por la agencia AP.
Tras el aterrizaje de emergencia, los heridos fueron trasladados a un hospital local para recibir atención médica. Por su parte, JetBlue confirmó que el vuelo 1320 fue retirado de servicio y que se realizará una investigación exhaustiva para determinar la causa del incidente. “La aeronave será sometida a una inspección completa”, señaló la compañía en un comunicado.
Mientras tanto, el episodio se da en un contexto complejo para la aviación entre México y Estados Unidos. El Departamento de Transporte estadounidense (DOT) emitió recientemente disposiciones que podrían restringir las operaciones aéreas mexicanas hacia el país del norte, en cumplimiento de una medida impulsada por la administración de Donald Trump.
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la orden afectaría de manera directa tanto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como al Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), ya que se prohibiría el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros hacia Estados Unidos.
La SICT precisó que el DOT otorgó un plazo de 14 días, hasta el 11 de noviembre, para que las partes interesadas presenten observaciones sobre la propuesta, y otros siete días adicionales, hasta el 18 de noviembre, para réplicas. Si la medida es ratificada, la restricción entrará en vigor 108 días hábiles después de la confirmación oficial, momento en el que se prohibirá operar bajo el esquema actual.
El aterrizaje de emergencia del vuelo 1320 de JetBlue y las nuevas disposiciones estadounidenses ponen de manifiesto el creciente clima de tensión en el sector aéreo entre ambos países, marcado por incidentes técnicos, cambios regulatorios y desafíos bilaterales que afectan tanto a pasajeros como a aerolíneas.