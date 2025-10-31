¿Quiénes fueron convocados para representar a los Naranjitas M-17 en el Campeonato Argentino?

El seleccionado tucumano M-17, conocido como los Naranjitas, está listo para afrontar una nueva edición del Campeonato Argentino Juvenil. Con una camada prometedora y un trabajo sostenido en las divisiones formativas, el equipo debutará mañana, desde las 15, en la cancha de Cardenales frente a Cuyo, en lo que promete ser un duelo vibrante.