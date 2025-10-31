Secciones
¿Quiénes fueron convocados para representar a los Naranjitas M-17 en el Campeonato Argentino?

Tucumán presentará a sus Juveniles M-17 este sábado, desde las 15, ante Cuyo en la cancha de Cardenales.

ENTRENAMIENTO. El DT de los Naranjitas ya dio a conocer la lista de citados para el campeonato. ENTRENAMIENTO. El DT de los Naranjitas ya dio a conocer la lista de citados para el campeonato. Gentileza Emilio Valdez.
Hace 2 Hs

El seleccionado tucumano M-17, conocido como los Naranjitas, está listo para afrontar una nueva edición del Campeonato Argentino Juvenil. Con una camada prometedora y un trabajo sostenido en las divisiones formativas, el equipo debutará mañana, desde las 15, en la cancha de Cardenales frente a Cuyo, en lo que promete ser un duelo vibrante. 

Plantel de Tucumán M-17 para el debut en el Argentino

1. Luciano Salazar – Pilar izquierdo
2. Nicolás Acuña – Hooker
3. Santino Vieira Ortiz – Pilar derecho
4. Lucas Argañarás Córdoba – Segunda línea
5. Mateo De Piero – Segunda línea
6. Santiago Gallo – Ala
7. Nicolás Courell – Ala
8. Santino Nicotra – Octavo
9. Juan Bautista Maris – Medio scrum
10. José Ignacio Chehín – Apertura
11. Alberto Colombres Garmendia – Wing
12. Santiago Molinuevo – Centro
13. Felipe Coronel – Centro
14. Bautista González Ponce – Wing
15. Walter Ojeda – Fullback

16. Blas Kepes – Pilar izquierdo
17. Andrés Gómez – Hooker
18. Gonzalo Pérez Valdez – Pilar derecho
19. Bautista Vigilano – Segunda línea
20. Joaquín Carrizo – Ala
21. Gabriel Brito – Medio scrum
22. Juan Diego Helguera – Apertura
23. Francisco Agüero – Centro

