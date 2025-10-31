Agenda de TV del viernes: San Lorenzo-Riestra, Instituto-Central y Newell’s-Unión abren la fecha

ATP Masters 1000 - París
10: Cuartos de Final (ESPN 2)
15: Cuartos de Final (ESPN 3)
Eredivisie de Países Bajos
15.50: PSV-Fortuna Sittard (Disney+)
Bundesliga de Alemania
16.20: Augsburg-Borussia Dortmund (Disney+)
Euroliga
16.30: Partizan-Barcelona (DSports 2)
Liga de España
16.50: Getafe-Girona (ESPN 4)
División de Honor de vóley femenina
Cuartos de Final (Vuelta)
19: Ferro-River Plate (Fox Sports 2)
21: Gimnasia LP-Estudiantes LP (Fox Sports 2)
Liga Profesional Argentina
19: San Lorenzo-Deportivo Riestra (ESPN Premium)
21.15: Newell’s-Unión (TNT Sports)
21.15: Instituto-Rosario Central (ESPN Premium)
Boxeo
21: Ignacio Iribarren-Ricardo Cabaña (Fox Sports)
21: Ivan Actis-Ariel Lopez (ESPN 3)
Torneo Federal A
Ronda 3 (Vuelta)
21: Sportivo Belgrano │ Guillermo Brown (DSports+)
Primera Nacional - Reducido
21.15: Estudiantes RC (0)-(0) Gimnasia y Tiro (TyC Sports)