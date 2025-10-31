Secciones
Agenda de TV del viernes: San Lorenzo-Riestra, Instituto-Central y Newell’s-Unión abren la fecha

Estudiantes RC y Gimnasia y Tiro definen el pase a semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

EMBLEMA. Ánel Di María lidera a Central, que sueña con quedarse con el título del Clausura. EMBLEMA. Ánel Di María lidera a Central, que sueña con quedarse con el título del Clausura. FOTO TOMADA DE X.COM/ROSARIOCENTRAL
Hace 1 Hs

ATP Masters 1000 - París

10: Cuartos de Final (ESPN 2)

15: Cuartos de Final (ESPN 3)

Eredivisie de Países Bajos

15.50: PSV-Fortuna Sittard (Disney+)

Bundesliga de Alemania

16.20: Augsburg-Borussia Dortmund (Disney+)

Euroliga

16.30: Partizan-Barcelona (DSports 2)

Liga de España

16.50: Getafe-Girona (ESPN 4)

División de Honor de vóley femenina

Cuartos de Final (Vuelta)

19: Ferro-River Plate (Fox Sports 2)

21: Gimnasia LP-Estudiantes LP (Fox Sports 2)

Liga Profesional Argentina

19: San Lorenzo-Deportivo Riestra (ESPN Premium)

21.15: Newell’s-Unión (TNT Sports)

21.15: Instituto-Rosario Central (ESPN Premium)

Boxeo

21: Ignacio Iribarren-Ricardo Cabaña (Fox Sports)

21: Ivan Actis-Ariel Lopez (ESPN 3)

Torneo Federal A

Ronda 3 (Vuelta)

21: Sportivo Belgrano │ Guillermo Brown (DSports+)

Primera Nacional - Reducido

21.15: Estudiantes RC (0)-(0) Gimnasia y Tiro (TyC Sports)

Comentarios