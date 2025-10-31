Un jugador de San Martín de Tucumán demandó a Cobresal ante la FIFA: el club chileno podría sufrir duras sanciones

El fútbol chileno atraviesa un nuevo conflicto de alto impacto internacional. El delantero Franco García, exjugador de Cobresal y actualmente en San Martín, presentó una demanda ante la FIFA en la que acusa al club de incumplimientos contractuales cometidos durante su paso por la institución entre 2023 y 2024. El caso encendió alarmas en El Salvador y amenaza con derivar en sanciones deportivas severas.
García, que vistió la camiseta de los "Mineros" durante dos temporadas, se marchó del club a fines de 2024, pero poco después inició una acción legal ante la FIFA. En su denuncia, el delantero sostiene que Cobresal no cumplió con compromisos pactados y que se cometieron irregularidades en la gestión de su contrato.
Los dos ejes principales de la acusación son la no ejecución de la compra del pase del jugador y el presunto no registro del contrato en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). De confirmarse estos puntos, el caso podría configurar una violación grave al reglamento de transferencias internacionales.
La respuesta oficial de Cobresal
Ante la difusión de la demanda, Cobresal emitió un comunicado en el que defendió su accionar y negó cualquier tipo de irregularidad. “El Club de Deportes Cobresal ha cumplido íntegra y oportunamente con la reglamentación interna aplicable y con los procedimientos internacionales correspondientes”, señaló.
El texto, además, rechaza categóricamente cualquier insinuación sobre documentación adulterada o pagos indebidos, y asegura que el club ya presentó todos los antecedentes necesarios para acreditar su inocencia.
“Confiamos plenamente en que el proceso permitirá acreditar nuestra posición. Cobresal no ha cometido falta alguna”, añadieron desde la dirigencia, marcando distancia con las versiones que circulan en medios locales.
Riesgo de sanciones deportivas
El reclamo de García fue elevado a la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, instancia encargada de resolver disputas contractuales internacionales. En caso de comprobarse una falta administrativa o contractual grave, el club chileno podría recibir una sanción ejemplar.
El propio reglamento de la FIFA, en su artículo 88°, inciso G, contempla la posibilidad de un descenso automático a la categoría inmediatamente inferior como castigo máximo. Esa eventualidad, de concretarse, alteraría directamente la tabla de posiciones del torneo chileno.
No obstante, desde Cobresal aseguraron que este escenario “no se condice con el estado procesal ni con los hechos planteados ante la sede competente”.