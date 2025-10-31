Un jugador de San Martín de Tucumán demandó a Cobresal ante la FIFA: el club chileno podría sufrir duras sanciones

El fútbol chileno atraviesa un nuevo conflicto de alto impacto internacional. El delantero Franco García, exjugador de Cobresal y actualmente en San Martín, presentó una demanda ante la FIFA en la que acusa al club de incumplimientos contractuales cometidos durante su paso por la institución entre 2023 y 2024. El caso encendió alarmas en El Salvador y amenaza con derivar en sanciones deportivas severas.