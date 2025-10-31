Video: así fue el regreso de Lourdes Fernández a los escenarios tras su dramática desaparición

El Gran Rex fue testigo del esperado y brillante regreso de Lourdes Fernández, quien ofreció una actuación cargada de simbolismo. La ex Bandana formó parte de la fecha que encabezó el grupo A Teens, y en la que también participó Germán Tripel, ex Mambrú. Reapareció en escena tras la dramática y vulnerable situación que vivió la semana pasada, cuando fue encontrada en la casa de su ex novio después de 19 días sin contacto con su familia.
Para este concierto especial, Lourdes se presentó con una conmovedora estética angelical: un vestido blanco complementado con una corona de plata y grandes alas de plumas. Sin embargo, la emoción del show trascendió lo visual, ya que no solo fue significativo por los recientes hechos que la tuvieron en vilo, sino también por contar con la presencia de su padre y el resto de su familia en el teatro.
¿Cómo sigue la situación penal del ex novio de Lourdes Fernández?
Días atrás, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la excarcelación de Leandro Esteban García Gómez, ex pareja de Lourdes Fernández, quien permanece detenido e imputado por presunta violencia de género, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad. La decisión se basó en la existencia de riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y el peligro de que el acusado obstaculice la investigación, debido a la gravedad de los hechos y a la relación previa con la víctima.
El juez Diego Javier Slupski, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, argumentó que la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son factores determinantes para evaluar el riesgo de que García Gómez intente evadir la acción de la justicia.
Además, el magistrado señaló que no podía descartarse la posibilidad de que el imputado ejerciera presión sobre la víctima o su entorno, considerando el conocimiento que posee sobre las rutinas, el domicilio y los contactos de Fernández, producto del vínculo que los unió.
En la resolución, Slupski también valoró de manera negativa la conducta del acusado durante el proceso, al destacar que en dos oportunidades ocultó y negó ante la policía la presencia de la víctima en su domicilio. La localización de Lourdes Fernández solo fue posible tras la emisión de una orden de allanamiento y registro tanto del inmueble de García Gómez como de los espacios comunes del edificio.