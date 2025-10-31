Emigrar a España: cuáles son los requisitos para obtener la visa de nómada digital

Esta visa también otorga beneficios a los extranjeros porque ellos pueden mudarse a la nación ibérica junto a los familiares que dependan económicamente del trabajador, como sus hijos o su cónyuge. Además, el emigrante obtiene el estatus de residente fiscal y tendrá una taza reducida de impuestos. La persona sólo tiene que abonar el 15% de sus ganancias, contra el 24% de los españoles.