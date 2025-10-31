Emigrar a España: cuáles son los requisitos para obtener la visa de nómada digital

El visado para nómades digitales es una de las últimas iniciativas que España emprendió para atraer a jóvenes talentos de todo el mundo. La normativa se enmarca bajo la Ley de Startup y permite que los extranjeros se asienten por un periodo prolongado en el país.
El objetivo de la propuesta migratoria es atraer a teletrabajadores que estén por fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (EEE). Estas personas pueden acceder a estadías de un año pero que luego la pueden extender en distintos periodos. El primero de ellos otorga una prologa máxima de tres años y el tercero, de dos años.
Esta visa también otorga beneficios a los extranjeros porque ellos pueden mudarse a la nación ibérica junto a los familiares que dependan económicamente del trabajador, como sus hijos o su cónyuge. Además, el emigrante obtiene el estatus de residente fiscal y tendrá una taza reducida de impuestos. La persona sólo tiene que abonar el 15% de sus ganancias, contra el 24% de los españoles.
Estos son los requisitos para obtener la visa de nómada digital y emigrar a España
Las autoridades españolas informaron que los nómadas digitales tienen que trabajar de manera remota con clientes o empleadores de otros países. También se apuntó a que los mismos deben tener un historial de trabajo de al menos un año, acreditar su experiencia y sus conocimientos técnicos. El gobierno español también requiere que los migrantes declaren que cobran al menos 2.140 euros al mes o 25.680 al año.
Otras exigencias son que el aspirante no tuvo que haber residido en España durante los últimos cinco años y tampoco tuvo que ser denegada su permiso para ingresar el país. Por último, también se pide el permiso de trabajo y una póliza de seguro médico.
Por otra parte, también se necesita presentar la siguiente documentación:
Presentar un pasaporte valido y que cuente con al menos 3 meses de antigüedad.
Completar el formulario de solicitud de visado.
Anexar dos fotografías de 35 mm x 45 mm.
Tener un contrato de trabajo.
Sumar una carta del empleador en la que se indique que puede trabajar de forma remota.
Confirmación de que tu empresa lleva al menos un ano operando en el mercado.
Certificado de ingresos.
Confirmación de cualificación: diploma, certificado profesional o cualquier otro documento que acredite su experiencia laboral durante los últimos tres años.
Confirmación de seguro medico.
Anexar documentación de buen comportamiento, sin tener antecedentes policiales.
Cómo solicitar la visa de nómada digital para emigrar a España
Comenzar el trámite es sencillo al contar con los datos de los requisitos y las documentaciones que exige el gobierno español. El primer paso es reunir todas las exigencias que pide el país europeo y abonar los 80 euros de costo.
A continuación, se pide un turno con la embajada o consulado español. Es importante que se acuda en persona para realizar la entrevista que conlleva el trámite. Finalmente, se tiene que esperar por el veredicto de las autoridades españolas.