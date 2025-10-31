Secciones
Seguirá detenido por golpear brutalmente a su amigo

Le extienden la preventiva al acusado de tentativa de homicidio.

Hace 1 Hs

El fiscal Miguel Varela logró que un juez le extendiera por 60 días la prisión preventiva a Lucas Ismael Espeche (30) por la golpiza a su amigo Pablo Exequiel Silva (28), en un caso registrado en Alberdi. El acusado de tentativa de homicidio, según la resolución del magistrado, cumplirá la medida con la modalidad de arresto domiciliario por 60 días.

El 26 de julio, a las 18, la víctima y el agresor tuvieron una discusión mientras se encontraban tomando bebidas alcohólicas en un kiosco ubicado en calle Roque Sáenz Peña al 500. Allí comenzó una pelea entre ambos, trasladándose luego a pie hasta la intersección de avenida Lídoro Quinteros donde el acusado le propinó a Silva un golpe de puño que lo hizo caer al suelo. En esas circunstancias, Espeche continuó asestándole múltiples golpes de puño y patadas hasta dejarlo inconsciente.“Entendemos que los riesgos procesales continúan y no han variado. Persiste el peligro de fuga y la valoración realizada en su oportunidad por esta fiscalía en cuanto a la pena en expectativa, las características del hecho y el daño a resarcir. Es por eso que consideramos continuar con las medidas privativas de la libertad hasta tanto podamos culminar con el proceso”, señaló la auxiliar Gabriela Ghilardi. “Si bien avanzamos en muchas de las pruebas, falta identificar a dos personas que intervinieron en el ataque, intentando separarlos, para que presten declaración testimonial”, señaló la representante del Ministerio Público en una audiencia realizada ayer.

