George R.R. Martin ganó la primera batalla legal contra OpenAI por el uso de sus libros para entrenar ChatGPT

El texto incluía nuevos personajes, como Lady Elara, una descendiente de los Targaryen, y una secta rebelde de los Niños del Bosque, así como una forma inédita de magia vinculada a los dragones. Para el juez Stein, el nivel de detalle y la similitud estilística con la obra de Martin fueron suficientes para justificar que el caso avance como demanda colectiva por infracción de derechos de autor.