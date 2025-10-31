Secciones
Cartas de lectores: ruidos molestos
Hace 3 Hs

Desde hace muchos años vengo solicitando a las autoridades competentes que controlen el funcionamiento de un gimnasio ubicado en avenida juan b justo al 1120, debido a que el mismo trabaja hasta , a veces, pasada la medianoche con la música a todo volumen...ya hice denuncias en la ex dipsa y el 3 de setiembre en la comisaría 5ta con numero de sumario D 529647/2025, con fotos y videos presentados como pruebas , sin obtener hasta el momento respuesta a mis pedidos.El día 17 de setiembre hice la denuncia vía WhatsApp a la Municipalidad bajo el número de reclamo 71260 sin obtener una solución a mi problema. Luego reiteré la denuncia los días 26/9 (reclamo nro 16553), luego el 14/10 (reclamo nro 16824) y el día 28/10 ( reclamo nro 17013) obteniendo siempre la misma respuesta: se reiteró nuevamente su pedido. Soy un jubilado con una operación del corazón que paga en tiempo y forma todos sus impuestos y servicios, y creo, que al menos, merezco una solución concreta a mi pedido, a menos, que haya que pagar para que la Municipalidad se digne tomar cartas en el asunto.

Carlos Prados                                       

carlosrprados@gmail.com

