Cartas de lectores: Asunt
Hace 3 Hs

En mi carácter de ex profesora asociada  de la Facultad de Derecho solicito la intervención del Rector y la del Honorable Consejo Superior para tratar la situación de Asunt y del absurdo aumento de las cuotas a sus afiliados jubilados. Hasta hace poco tiempo la Caja Complementaria cubría el costo de la obra social. Hoy percibo $99.400 mensuales en esta Caja y la liquidación del mes de octubre es de $ 269.000. Ningún aumento salarial justifica este aumento. Muchos jubilados universitarios han decidido dejar de pagar a Asunt. Le pido al Rector que intervenga para revisar esta situación y ampare a quienes hemos prestado servicios a la UNT toda nuestra vida laboral.

Luciana Adela Díaz                       

lucianadiazdavila557@gmail.com

