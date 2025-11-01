El “botón oculto” del celular que te deja ver todo en la pantalla de tu televisor

En los teléfonos Android, la función se identifica como “Smart View”, “Transmitir” o “Screen Mirroring”, dependiendo de la marca del dispositivo. Se activa desde el panel de ajustes rápidos, al deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Una vez seleccionada, el sistema detecta automáticamente los televisores compatibles dentro de la misma red WiFi. Luego, solo basta con elegir el televisor deseado para que el contenido del celular se proyecte al instante en una pantalla más grande.