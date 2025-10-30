El “Decano” quiere dar el primer paso en Santa Fe por la Copa Proyección

Atlético Tucumán afrontará este viernes una exigente prueba en Santa Fe, cuando visite a Unión por los octavos de final del Torneo Clausura de la Copa Proyección, certamen reservado para la categoría reserva. El equipo dirigido por Andrés Jemio, que debutó en la última fecha de la fase regular ante Lanús (derrota 2 a 1), intentará avanzar a la siguiente instancia luego de haber finalizado quinto en la zona B. Su rival, el Tatengue, terminó cuarto en el grupo A.
El encuentro marcará una buena oportunidad para que el flamante entrenador, ex ayudante en el cuerpo técnico profesional, pueda mostrar el potencial de un plantel que durante la primera etapa del torneo combinó juventud y rodaje competitivo. Para este compromiso, Jemio contará con todos los titulares, ya que en la última fecha optó por presentar un equipo alternativo, preservando a varios jugadores que estaban al límite de amonestaciones.
Entre los regresos más importantes figuran el del capitán y zaguero central Luciano Vallejo, recuperado de una lesión que lo marginó en las últimas jornadas, y el del lateral derecho Agustín Gálvez, que también superó molestias físicas. Además, el defensor Juan Pablo Posse volverá a estar disponible tras cumplir la suspensión por acumulación de amarillas.
La probable formación del “Decano” sería con: Patricio Albornoz; Agustín Gálvez, Juan Pablo Posse, Luciano Vallejo y Ramiro Paunero; Ezequiel Godoy, Leonel Vega, Facundo Pimienta y Martín Ortega; Rodrigo Granillo González y posiblemente Gabriel Abeldaño, el goleador del equipo con siete tantos en el torneo.
Atlético intentará hacerse fuerte fuera de casa ante un rival que también llega en buen momento. En caso de avanzar, el conjunto tucumano accederá a los cuartos de final de una competencia que reúne a los mejores de cada grupo en cruces directos.
Las otras llaves de octavos son: Boca (1° A) vs. Lanús (8° B); Belgrano (2° A) vs. San Lorenzo (7° B); Huracán (3° A) vs. Independiente (6° B); Unión (4° A) vs. Atlético Tucumán (5° B); Instituto (4° B) vs. Racing (5° A); Gimnasia (3° B) vs. Newell’s (6° A); River (2° B) vs. Tigre (7° A) y Rosario Central (1° B) vs. Argentinos Juniors (8° A).
Con plantel completo y la ilusión intacta, el “Decano” buscará en Santa Fe dar el primer paso hacia una nueva instancia decisiva.