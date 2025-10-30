El “Decano” quiere dar el primer paso en Santa Fe por la Copa Proyección

Atlético Tucumán afrontará este viernes una exigente prueba en Santa Fe, cuando visite a Unión por los octavos de final del Torneo Clausura de la Copa Proyección, certamen reservado para la categoría reserva. El equipo dirigido por Andrés Jemio, que debutó en la última fecha de la fase regular ante Lanús (derrota 2 a 1), intentará avanzar a la siguiente instancia luego de haber finalizado quinto en la zona B. Su rival, el Tatengue, terminó cuarto en el grupo A.