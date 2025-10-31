Secciones
“El elogio de la risa” invita a reflexionar sobre la vida desde una mirada especial

La obra protagonizada por Ricardo Podazza regresa a la sala Orestes Caviglia en sólo cuatro funciones, con dirección y libreto de Gastón Marioni.

Hace 5 Hs

Luego de una exitosa temporada de invierno, esta noche a las 21 regresa a la sala Orestes Caviglia (San Martín 251) “El elogio de la risa”, la comedia dramática escrita y dirigida por Gastón Marioni, que invita a reflexionar sobre la vida desde el humor, con el protagonismo del reconocido Ricardo Podazza, de gran trayectoria y ya retirado del Teatro Estable de la Provincia. Guillermo Montilla Santillán ofició de director residente.

La obra es una coproducción entre el Ente Cultural de Tucumán y la Fundación para el Desarrollo de Artes Escénicas (Fundae). Este regreso será de sólo cuatro funciones: aparte de esta noche habrá funciones mañana, y los viernes 7 y sábado 8 de noviembre, en el mismo lugar y horario. La producción ejecutiva es de Juan Logusso, Jorge Barnichea y Sebastián Fernández.

Cumpleaños 80

“La historia gira alrededor de un hombre muy singular que espera a su mujer para celebrarle su cumpleaños 80. Y mientras espera, entre la impaciencia y el anhelo de celebrar, surgirán casi como destellos de un cuento lleno de alegría y de una profunda humanidad, un entretejido de recuerdos, de vivencias, de sensaciones y de pensamientos acerca de una historia de amor que tuvo su origen en la risa, una risa que tiene la particularidad de ser única. Única como la experiencia que entonces emprenderá este hombre entrañable, que casi sin buscarlo, sin imaginarlo, descubrirá una nueva mirada sobre su propia historia”, se anticipa.

“El elogio de la risa” invita a la emoción

“El elogio de la risa” invita a la emoción

La puesta se plantea como “un homenaje a la vida, una celebración, una reflexión sobre nosotros mismos como sujetos atravesados por el tiempo, la edad y la experiencia de vivir”. La obra fue estrenada en 2017 con Juan Leyrado en el rol que Podazza realiza ahora desde una mirada diferente a la original: “mi personaje es totalmente enternecedor, porque cree que el humor y la risa pueden arreglar todas las dificultades de la vida. Es tierno, cariñoso, amable y fue un placer construirlo desde ese lugar”.

