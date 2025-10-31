“El elogio de la risa” invita a reflexionar sobre la vida desde una mirada especial

Cumpleaños 80

“La historia gira alrededor de un hombre muy singular que espera a su mujer para celebrarle su cumpleaños 80. Y mientras espera, entre la impaciencia y el anhelo de celebrar, surgirán casi como destellos de un cuento lleno de alegría y de una profunda humanidad, un entretejido de recuerdos, de vivencias, de sensaciones y de pensamientos acerca de una historia de amor que tuvo su origen en la risa, una risa que tiene la particularidad de ser única. Única como la experiencia que entonces emprenderá este hombre entrañable, que casi sin buscarlo, sin imaginarlo, descubrirá una nueva mirada sobre su propia historia”, se anticipa.