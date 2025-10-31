Secciones
Teatro: “Memoria de luchas y victorias” de obreros

Planteo escénico en Puerto Libertad sobre el trabajo de azucareros. Opciones de grupos tucumanos.

Hace 5 Hs

“Memoria de luchas y victorias” es la propuesta escénica de la Escuela de Educación por el Arte, el Instituto de Enseñanza Superior Manuel Marchetti y la ESEA (anexo Bella Vista) que se presentará a las 20 en el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850). El proyecto apunta a conocer y resignificar la acción de los trabajadores del azúcar, en especial los de la ciudad de Bella Vista, como emblema de resistencia y solidaridad, con dirección general y guión de Natalia Albornoz; coreografías de Carol Alurralde, Carolina Conde, Laura Carrasco, Lucía Diaz Sartini y Verónica Buzza, y dirección musical de José Luis Cala.

Esta noche se despedirá de escena desde las 21.30 en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), “El precio de su amor”, escrita y dirigida por Manuel Maccarini y con las actuaciones de Eloísa Martínez Romero, Federico Indio Armanini y Gringo Maccarini.

Los 80

A las 22, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) Benjamín Tannuré Godward repondrá “Llena tu cabeza de humor - Un viaje de regreso a los 80”, para revivir una época icónica de la historia reciente con monólogos, personajes, homenajes y juegos, con textos y dirección de Gustavo Delgado.

Hoy y mañana serán las últimas funciones de “Tartufo - El hipócrita”, a cargo del elenco de la Fundación Teatro Universitario, en versión y dirección de Ricardo Salim sobre el texto original de Molière. Será desde las 22.30 en la Sociedad Francesa de Tucumán (San Juan 750).

