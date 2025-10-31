Teatro: “Memoria de luchas y victorias” de obreros

“Memoria de luchas y victorias” es la propuesta escénica de la Escuela de Educación por el Arte, el Instituto de Enseñanza Superior Manuel Marchetti y la ESEA (anexo Bella Vista) que se presentará a las 20 en el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850). El proyecto apunta a conocer y resignificar la acción de los trabajadores del azúcar, en especial los de la ciudad de Bella Vista, como emblema de resistencia y solidaridad, con dirección general y guión de Natalia Albornoz; coreografías de Carol Alurralde, Carolina Conde, Laura Carrasco, Lucía Diaz Sartini y Verónica Buzza, y dirección musical de José Luis Cala.