Números de Oro: semana de alegría para tres afortunados tucumanos que se llevaron $2.000.000

En la última edición de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA, la suerte se repartió entre tres tucumanos que lograron acertar la combinación ganadora y se llevaron $6.000.000, divididos en partes iguales.
Tras varias semanas de expectativa y acumulación, el pozo finalmente encontró dueños, lo que marcó un cierre emocionante para esta etapa del juego. Cada ganador recibió $2.000.000, un premio que sin dudas transformará su día a día.
Una alegría después de tantos años
María Teresa Platero, cumplió 75 años hace menos de un mes por lo que este guiño de la vida bien podría ser considerado un regalo atrasado, ya que hoy vive un momento que no olvidará.
Jubilada, madre de tres hijos, contó que participa de este entretenimiento desde hace muchos años, aunque esta es la primera vez que la suerte estuvo de su lado.
Con una sonrisa, anticipó qué hará con el premio: “Voy a arreglar mi casa y pagar algunas deudas que tenía pendientes”, dijo emocionada.
Una abuela que compartirá su suerte
Elba Medina tiene 76 años y una familia enorme que celebra con ella este premio: seis hijos, 16 nietos y 15 bisnietos. Vive junto con algunos de ellos y asegura que el dinero será de gran ayuda.
“Voy a arreglar mi casa y compartirlo con mi familia”, contó muy emocionada la jubilada, que también es una fiel jugadora de Números de Oro desde hace mucho tiempo.
Vida futbolera
El tercer ganador, Francisco Cortez, tiene 66 años y vive en Trancas junto con su esposa, sus dos hijos y sus nueras. Jubilado y apasionado del fútbol, dirige una escuelita deportiva en su localidad, donde enseña desde hace años.
Al recibir la noticia, recordó que no era la primera vez que su nombre aparecía en las páginas del diario, por lo que trajo hasta las oficinas de Mendoza 654 con los recortes de esos momentos que no quiere olvidar . Es que ya lo habían entrevistado por su camino en el fútbol, pero esta es la primera vez que sale en la página por un tema de suerte.
Sobre el destino de su premio, adelantó muy entusiasmado: “Voy a pagar algunas deudas, arreglar la casa y regalarles algo a mis alumnos de la escuelita de fútbol”.
Porque como dicen, una alegría que se comparte, es doble felicidad.
Nuevo pozo, nuevas oportunidades
Con la entrega del gran premio, Números de Oro inicia una nueva ronda con un pozo inicial de $3.000.000, que podría duplicarse si la tarjeta ganadora lleva el sello de Usuario Tarjeta Sol, alcanzando los $6.000.000.
Participar es tan fácil como siempre: cada viernes, los lectores reciben una tarjeta junto con el diario. Sólo hay que completar los números y seguir el sorteo para descubrir si la suerte está de tu lado.
Los titulares de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas todos los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sede de La Rioja 265.
Más premios y beneficios
Además del pozo principal, continúa la propuesta de los Números de la Suerte, que reparten órdenes de compra por $200.000 para usar en comercios tucumanos como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.
Para conocer a los ganadores, seguir los sorteos en vivo y enterarte de todas las novedades, podés visitar las redes oficiales de Números de Oro en Facebook e Instagram.