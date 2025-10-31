Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista

- Está contado principalmente por imágenes, con materiales en movimiento, en conversación con el cuerpo más la música como un lenguaje que también cuenta y algunas, pocas, palabras. Es una obra de teatro de objetos y materiales para responder una pregunta: ¿cómo nos sentimos en este mundo? Ese es el principal disparador. La obra se estrenó a fines de 2022, en la pospandemia. Y ahora siento que se resignifica, en un mundo en que se está incentivando el “sálvese quien pueda”, el individualismo, el no importarnos cómo la están pasando los demás, nuestros “próximos”. Todo eso pone en peligro el ser “comunidad”. Pero, afortunadamente y como contraparte, hay personas que tienen una mirada amorosa y respetuosa hacia los demás.