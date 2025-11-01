Grokipedia es la enciclopedia digital similar a Wikipedia, que creó ixA la empresa comandada por el magnate de la tecnología, Elon Musk. El nacido en Sudáfrica y afincado en Estados Unidos lanzó el sitio web, según sus palabras, para difundir "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad". Musk considera que su rival tiene un sesgo ideológico de izquierda en los datos que recopila.
Entre otras polémicas que ya genera Grokipedia, está la definición sobre las Islas Malvinas. De por sí, al generar la búsqueda en la pantalla de inicio, el buscador no registra las dos palabras. Sólo se hacen presente como Estadio Islas Malvinas, remitiendo información hacia la cancha de fútbol que está en la provincia de Mendoza.
La referencia al archipiélago del atlántico sur se da con la denominación "Fuclkand Islands". "Es un archipiélago remoto en el Océano Atlántico Sur administrado como un Territorio Británico de Ultramar autónomo desde 1833, salvo por una ocupación argentina de 74 días en 1982 que provocó la Guerra de las Malvinas", es una parte de la descripción.
La soberanía de las islas, sostiene Grokipedia, es "cuestionada por Argentina, que basa su reclamo en una supuesta herencia de los derechos coloniales españoles a pesar del estado deshabitado de las islas en el momento del contacto europeo inicial y del continuo asentamiento británico desde entonces".
Grokipedia, en línea cuestionadora del reclamo argentino que lleva décadas, cita el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los participantes, sobre una participación del 92%, afirmó el deseo de seguir siendo un territorio del Reino Unido, lo que subraya el principio de autodeterminación entre los habitantes.
Musk, ídolo del presidente Javier Milei, hizo debutar la nueva plataforma, desarrollada por su empresa en su versión 0.1 con más de 885.000 artículos generados automáticamente por Grok, la Inteligencia Artificial (IA) desarrollada también por la empresa de Musk que está en operación desde 2023.
