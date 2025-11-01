La referencia al archipiélago del atlántico sur se da con la denominación "Fuclkand Islands". "Es un archipiélago remoto en el Océano Atlántico Sur administrado como un Territorio Británico de Ultramar autónomo desde 1833, salvo por una ocupación argentina de 74 días en 1982 que provocó la Guerra de las Malvinas", es una parte de la descripción.



La soberanía de las islas, sostiene Grokipedia, es "cuestionada por Argentina, que basa su reclamo en una supuesta herencia de los derechos coloniales españoles a pesar del estado deshabitado de las islas en el momento del contacto europeo inicial y del continuo asentamiento británico desde entonces".



Grokipedia, en línea cuestionadora del reclamo argentino que lleva décadas, cita el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los participantes, sobre una participación del 92%, afirmó el deseo de seguir siendo un territorio del Reino Unido, lo que subraya el principio de autodeterminación entre los habitantes.