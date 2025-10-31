Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Se trata de la fiesta no religiosa más grande de Estados Unidos, que supera al Día de los Enamorados y a la Semana Santa en ventas de chocolates, debido a la tradición que tienen los niños norteamericanos de recorrer sus barrios disfrazados y pidiendo golosinas a los vecinos con la frase “Trick or Treat” (“Dulce o truco”). Además, está extendida por buena parte del mundo occidental, incluyendo la Argentina, donde se expresa sobre todo en fiestas de disfraces. De todas formas, no se trata de una celebración con origen en el país estadounidense, sino mucho más antigua. La fiesta llegó a los Estados Unidos por los inmigrantes irlandeses, que celebraban el “All Hallow’s Eve” (víspera de las reliquias), el día previo a la celebración católica del Día de Todos los Santos, que tiene lugar el 1° de noviembre. A su vez, esta tradición católica suplantó a una fiesta celta, el Samhain, que duraba tres días y comenzaba el 31 de octubre. En esta celebración, los druidas o sacerdotes célticos celebraban con su comunidad el fin de verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño en las Islas Británicas, sobre todo en Irlanda, donde este pueblo proliferó durante más tiempo.