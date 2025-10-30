Secciones
Salta Cautiva lanza Fresh Lager: más refrescante, más tranqui

La marca de cerveza de origen amplía su portafolio con una propuesta fácil de tomar, versátil y alineada a las nuevas tendencias de consumo.

Hace 1 Hs

Buenos Aires, octubre de 2025- Salta Cautiva presenta Fresh Lager, su nueva cerveza rubia, liviana y fácil de tomar. Con un sabor suave y una frescura única, llega para acompañar esos momentos simples donde lo importante es bajar un cambio y disfrutar.

El lanzamiento se celebró en Huerta Cowork, en una nueva edición de Nómades, el ciclo de música acústica itinerante que vibra con el espíritu relajado del norte. Entre guitarras, buena comida y una energía tranquila, la marca presentó esta nueva variedad que invita a refrescar la rutina.

Fresh Lager marca también una nueva etapa para Salta Cautiva, que este año renovó su identidad visual sin perder su esencia: una cerveza auténtica, cercana y naturalmente fresca.

“Fresh Lager nace de una tendencia que vemos crecer: cervezas livianas, refrescantes y fáciles de tomar. Queremos seguir generando esos momentos de conexión genuina, donde todo fluye tranqui” , comentó Inés Escarrá, Jefa de Producto de Salta Cautiva.

Con este lanzamiento, Salta Cautiva amplía su familia de sabores, que ya incluye la Rubia con toque de uva torrontés, la Roja con quinoa y la Session IPA cítrica y suave reafirmando su lugar como la cerveza que celebra la frescura del norte y los momentos que se disfrutan sin apuro.

